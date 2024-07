La postura de Bernardi en Colón: "Cuando no estás ligando pasan estas cosas"

"Nos vamos amargados y con impotencia, porque merecíamos más. Atlanta no pasó la mitad de la cancha y tampoco pateó al arco, salvo el gol. Al menos cambiamos la cara, que era lo importante", aseveró al término del encuentro en el estadio Brigadier López, que volvió a estar colmado.

Christian Bernardi y la falencia de Colón

Posteriormente, hizo hincapié en la falta de victorias: "Nos falta eficacia, pero paciencia, porque es clave que las situaciones estén y las tuvimos".

Colón Atlanta Christian Bernardi.jpg Christian Bernardi fue de lo rescatable de Colón en la igualdad ante Atlanta. UNO Santa Fe | José Busiemi

Pero no quedó ahí: "Fue una pelota parada y dos rebotes. No hay nada que decir del gol de ellos. Cuando no estás ligando pasando estas cosas, pero Colón fue, llegó y peleó el partido con la sensación de que este es el camino. Falta un montón".

En tanto, sigue optimista: "El equipo se mantiene igual entre los de arriba y esto es un pequeñito traspié. Estamos trabajando para hacer partidos como este, que vamos a tener más posibilidades de ganar".