La otra misión de Colón: saber adaptarse a la cancha de Almagro

Hace 10 partidos que Colón no gana de visitante y se hace foco en las malas condiciones de las canchas. Ahora jugará en el estadio Tres de Febrero de Almagro

Colón ya está listo para visitar este sábado, desde las 14, a Almagro por la fecha 33 de la Primera Nacional en busca de cortar la racha de dos derrotas en fila y la mala racha de visitante , donde hace 10 partidos que no gana. Esto claramente le pasó factura en la lucha de la zona B.

Para este momento, Martín Minella toma la posta de manera transitoria mientras la dirigencia busca al reemplazante de Rodolfo De Paoli. El candidato del presidente es Diego Osella, pero no tiene total consenso de la comisión directiva.

Demasiadas misiones por delante para intentar no tirar la toalla antes de tiempo. La derrota de local ante Brown de Adrogué caló hondo agudizando la crisis y la única forma de salir es ganando. Increíblemente el Sabalero se cayó a pedazos en la segunda mitad del certamen.

Colón busca hacer pie en otra cancha

La cuenta pendiente es sumar de a tres fuera del Brigadier López. Sobre todo, adaptarse a los campos de juego, en donde siempre se hace foco. Colón tiene el mejor piso de la divisional y por eso le cuesta cuando le toca desplegarse en terrenos en otras condiciones.

Ahora pisará el estadio Tres de Febrero, con una cancha que mide 105 x 68 metros y tiene una capacidad para 19.000 espectadores. Está dentro de la media, aunque se mira de reojo en la previa el estado. El rival no anda de la mejor manera, como todos, tratará de dar un plus ante Colón.

image.png A Colón le tocará jugar ahora en la cancha de Almagro.

Es algo en lo que quizás Minella reparó en la antesala, donde el Rojinegro no solo de pensar en lo propio, sino en no renegar con estos escollos y mentalizarse a no entrar en el plan del rival.