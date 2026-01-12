Uno Santa Fe | Colón | Colón

La postura de Colón ante el interés de Estudiantes de Río Cuarto por Talpone

Estudiantes de Río Cuarto le acercó a la dirigencia de Colón una oferta para llevarse a Nicolás Talpone, quien fue pedido por Iván Delfino

12 de enero 2026 · 21:53hs
En las últimas horas, la dirigencia de Colón recibió un llamado de sus pares de Estudiantes de Río Cuarto, quienes se mostraron interesados en el volante Nicolás Talpone.

Talpone está más cerca de quedarse que de irse

Incluso se mencionó que el club cordobés acercó una oferta de un préstamo para llevarse al futbolista, ya que es un pedido del entrenador Iván Delfino. Pero esa propuesta fue desestimada por Colón, al considerarla insuficiente.

De hecho, Delfino lo dirigió a Talpone cuando el jugador estuvo en Estudiantes de Río Cuarto y luego cuando asumió como DT de Colón le pidió a los directivos sabaleros que hagan el esfuerzo para incorporarlo.

Y en enero de 2024 el presidente Víctor Godano hizo una inversión importante, adquiriendo el 100% de la ficha de Talpone, quien firmó un contrato por tres temporadas. Pero el año pasado extendió el vínculo hasta diciembre del 2027.

Lo cierto es que la postura de Colón es mantener a Talpone dentro del plantel. Y si bien no arrancaría como titular, dado que se sumaron tres volantes centrales: Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Federico Lértora, Medrán lo considera importante.

En un torneo largo y muy complicado siempre es aconsejable contar con variantes y por ello, en este caso Colón prioriza el aspecto deportivo por encima de lo económico.

Así las cosas y salvo que Estudiantes de Río Cuarto realice una oferta importante, la realidad indica que Talpone se quedará en el plantel sabalero a pelear por un lugar.

