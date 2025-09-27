Colón no tuvo alma, cayó con Estudiantes (BA) y está a un paso de la peor campaña de su historia

Con gol de Mateo Acosta, de penal, Estudiantes (BA) le ganó a Colón 1-0 por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional. El Sabalero no hizo nada

Colón afrontaba este sábado uno de sus últimos desafíos en la Primera Nacional visitando a Estudiantes (BA) en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 33 del grupo B. Tenía la ilusión de cortar la racha de nueve sin ganar, pero fue un espanto como siempre y perdió 1-0, por el gol de penal de Mateo Acosta.

El Sabalero salió enchufado y presionando arriba. Minutos a pura intensidad y el Pincha tenía que lanzar el pelotazo. Una forma de querer imponer condiciones de entrada. En este caso, con una formación las livianita y con supuesto mejor manejo de la pelota, porque no había 9 ni un tradicional volante de corte. Nacho Lago casi marca, pero su definición no fue la mejor en un raid que motivaba en Colón.

Sin embargo, Soto cometió varios errores consecutivos y el Pincha hizo revolcar más de una vez a Tomás Paredes en el arco. De estar mejor a pasar a ser peloteado. Algo que no sorprende y menos en la zaga, donde el zaguero –pedido por Andrés Yllana como una solución– ya hacía méritos para salir. Ezequiel Medrán rápidamente salió del banco para dar indicaciones. Como si estos sofocones generaran un aura de miedo. Algo que claramete siente este grupo, que se acostumbró a no saber ganar.

Todas estas cosas que pasaban eran el aviso de lo que pasaría a los 24', cuando Castet falló de manera increíble y terminó cometiendo un penal que luego Mateo Acosta cambió por gol. Un espanto lo del Sabalero, que ilusionó apenas 10', porque después era lo mismo de siempre, sin rección, capacidad y tesón. Todo lo que le faltó a un equipo serie que, por algo, apenas se salvó de no descender. Todo gracias a Talleres (RE) y CADU.

Para entender un poco más todo, el arquero de Estudiantes (BA) era prácticamente un espectador, porque no le llegaron más. Colón perdía todas: las segundas pelotas y las divididas. Una constante que demuestran lo flojo de mandíbula que este plantel. No hubo tiempo para más y llegó el final del primer tiempo, con el triunfo de Estudiantes 1-0 ante este anodino Colón.

El segundo tiempo de Estudiantes (BA) y Colón

Estaba cantado que para el segundo tiempo no iban a salir los mismos y Medrán dispuso los ingresos de Zahir Yunis y Brian Negro por el condicionado Gaitán con amarilla y el desastroso Soto, que hizo todos los méritos para ser reemplazado. En lo objetivo, peón por peón, por lo que el 4-4-2 se sostenía. En algunos casos, con movimientos que no distaban demasiado, cuando se necesitaba algo diferente.

En los minutos iniciales, era el Pincha el que tenía la pelota y manejaba con criterio el trámite, ante un Colón que no tenía rebeldía y por momento ganas. Movimientos muy predecibles y casi por compromiso. Errores muy marcados y revoleós a cualquier lado. Esto es Colón durante todo el año. A la cancha Federico Jourdan y Colli pasa la izquierda, aunque el partido pedía alguien en el área, porque el Sabalero no tenía peso. Lago jugaba prácticamente solo arriba y no le quedaba ni una. Era absorbido por la zaga rival.

Colón se animó a tener un poco más la pelota a raíz de lo cómodo que estaba Estudiantes, que controlaba sin pelota. Pero ni nada para destacar. Era una reiteración de ausencia de ideas. Adentro el pibe Ojeda por un intrascendente Bernardi. Un cambio que se demoró por parte de Medrán, que no acertaba por ahora con sus ideas. Un equipo inexpresivo al que no se le podía resaltar nada. Salvo un tiro tibio de Jourdan, después nada más. Una identidad muy marcada de este equipo, que se acostumbrar a perder y no tenía cómo ganar. Si bien en el final el Sabalero tuvo la chance de empatarlo con acciones del pibe Ojeda, la realidad es fueron acercamientos nomás y el desenlace no cambió. Cayó 1-0, no para de tocar fondo y quedó a una derrota de igualar la peor campaña de su historia. Este fue el Colón de 2025.

Formaciones de Estudiantes (BA) y Colón

Estudiantes (BA): Matías Budiño; Delfor Minervino, Jorge Benítez, Nicolás Ortiz, Lautaro Lusnig; Franco Cáceres, Alejandro Benítez, Santiago Briñone, Gonzalo Berterame; Jorge Correa; y Mateo Acosta. DT: Juan Manuel Sara.

Colón: Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Lautaro Gaitán y Facundo Taborda; Christian Bernardi; e Ignacio Lago. DT: Ezequiel Medrán.

Gol: PT 26' Mateo Acosta, de penal (E).

Estadio: Ciudad de Caseros.

Árbitro: Julio Barraza.