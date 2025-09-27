El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes (BA)

Colón volvió a dejar en claro que no reacciona ante el primer golpe y perdió con muy poco ante Estudiantes (BA). No se salva casi nadie

Colón sumó este sábado una nueva frustración en la Primera Nacional al perder 1-0 con Estudiantes (BA) en Caseros por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional. Otra vez por la mínima. Un calco de lo que pasó en todo el año, donde quedaba claro que, ante la primera adversidad, no se podía levantar.

Pasó lo mismo y la rebeldía no apareció. Mucho menos una chance de alcanzar un empate. Ya perdió 20 partidos y está a uno de igualar la peor campaña de su historia.

• LEER MÁS: Colón no tuvo alma, cayó con Estudiantes (BA) y está a un paso de la peor campaña de su historia

El boletín de calificaciones de Colón

Tomás Paredes (5): fue de lo poco rescatable. Respondió en el primer tiempo cuando lo exigieron, aunque no alcanzó para evitar una nueva derrota.

Zahir Ibarra (4): sufrió durante todo el partido. Se nota que no es su puesto natural como central. Le pone ganas, pero no le alcanza.

Gonzalo Soto (2): flojísimo. Multiplicó errores y dio la sensación de que pedía salir en el entretiempo.

Guillermo Ortiz (4): dentro de un fondo lleno de fallas fue de lo “menos malo”. Sin embargo, no brindó la solidez que el equipo necesitaba. Habrá que ver si continúa en el próximo torneo.

Facundo Castet (2): desconocido y sin confianza. Cometió un error grosero en la jugada que derivó en el penal para Estudiantes (BA).

Kevin Colli (3): desaprovechó la chance como titular. Pasó inadvertido y Medrán lo sostuvo demasiado tiempo en cancha.

Nicolás Talpone (4): irregular, con pasajes imprecisos y poco claros. Cierra un año para el olvido.

Lautaro Gaitán (3): amonestado rápidamente, lo que lo condicionó. No volvió a la cancha tras el entretiempo.

Facundo Taborda (4): otra oportunidad desperdiciada. Liviano y sin peso en el partido.

Christian Bernardi (3): ausente. No logró asociarse ni darle verticalidad al juego. Su continuidad es una incógnita.

Ignacio Lago (4): actuó como único delantero, pero no tuvo ocasiones de gol ni pudo desequilibrar. El regreso de la lesión todavía se nota.

Zahir Yunis (4): ingresó para reforzar el medio, pero no aportó contención y se contagió del mal desempeño general.

Federico Jourdan (4): intentó con alguna proyección por derecha y probó al arco, pero sin incidencia real. También finaliza contrato.

Matías Ojeda (-): voluntarioso y cerca de convertir, aunque le faltó determinación en el momento clave.

Matías Córdona (-): jugó apenas unos minutos y no pudo cambiar la historia.