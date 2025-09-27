Uno Santa Fe | Colón | Colón

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes (BA)

Colón volvió a dejar en claro que no reacciona ante el primer golpe y perdió con muy poco ante Estudiantes (BA). No se salva casi nadie

27 de septiembre 2025 · 20:09hs
Colón sumó este sábado una nueva frustración en la Primera Nacional al perder 1-0 con Estudiantes (BA) en Caseros por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional. Otra vez por la mínima. Un calco de lo que pasó en todo el año, donde quedaba claro que, ante la primera adversidad, no se podía levantar.

Pasó lo mismo y la rebeldía no apareció. Mucho menos una chance de alcanzar un empate. Ya perdió 20 partidos y está a uno de igualar la peor campaña de su historia.

El boletín de calificaciones de Colón

Tomás Paredes (5): fue de lo poco rescatable. Respondió en el primer tiempo cuando lo exigieron, aunque no alcanzó para evitar una nueva derrota.

Zahir Ibarra (4): sufrió durante todo el partido. Se nota que no es su puesto natural como central. Le pone ganas, pero no le alcanza.

Gonzalo Soto (2): flojísimo. Multiplicó errores y dio la sensación de que pedía salir en el entretiempo.

Guillermo Ortiz (4): dentro de un fondo lleno de fallas fue de lo “menos malo”. Sin embargo, no brindó la solidez que el equipo necesitaba. Habrá que ver si continúa en el próximo torneo.

Facundo Castet (2): desconocido y sin confianza. Cometió un error grosero en la jugada que derivó en el penal para Estudiantes (BA).

Kevin Colli (3): desaprovechó la chance como titular. Pasó inadvertido y Medrán lo sostuvo demasiado tiempo en cancha.

Nicolás Talpone (4): irregular, con pasajes imprecisos y poco claros. Cierra un año para el olvido.

Lautaro Gaitán (3): amonestado rápidamente, lo que lo condicionó. No volvió a la cancha tras el entretiempo.

Facundo Taborda (4): otra oportunidad desperdiciada. Liviano y sin peso en el partido.

Christian Bernardi (3): ausente. No logró asociarse ni darle verticalidad al juego. Su continuidad es una incógnita.

Ignacio Lago (4): actuó como único delantero, pero no tuvo ocasiones de gol ni pudo desequilibrar. El regreso de la lesión todavía se nota.

Zahir Yunis (4): ingresó para reforzar el medio, pero no aportó contención y se contagió del mal desempeño general.

Federico Jourdan (4): intentó con alguna proyección por derecha y probó al arco, pero sin incidencia real. También finaliza contrato.

Matías Ojeda (-): voluntarioso y cerca de convertir, aunque le faltó determinación en el momento clave.

Matías Córdona (-): jugó apenas unos minutos y no pudo cambiar la historia.

Colón no tuvo alma, cayó con Estudiantes (BA) y está a un paso de la peor campaña de su historia

Colón fue un espanto como siempre, perdió con Estudiantes (BA) y su caída no tiene fin

Los demorados convocados de Colón para jugar contra Estudiantes (BA)

¿Cómo le fue a Colón contra Estudiantes (BA) en el historial?

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Pablo Ceballos, el cordobés que vive en Santa Fe y sueña con recuperar la vista gracias a un tratamiento en China

Con otro gol de Di María, Rosario Central goleó a Gimnasia (LP) y cortó la sequía

Así está la tabla de la zona B, con un Colón que ya perdió 20 partidos en el año

La ida de la final de la Copa Santa Fe entre Centenario y Unión terminó en empate

Sportivo Guadalupe y Colón (SJ) mandan en el Clausura Chijí Serenotti

Se jugó la cuarta fecha en el Clausura Griselda Weimer

Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

