Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán ya se aseguró ser el DT de Colón con peor efectividad en este 2025

Ezequiel Medrán llegó a Colón con el objetivo de mejorar lo hecho por Martín Minella, pero lejos estuvo de hacerlo y sus números fueron aún peores

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2025 · 10:30hs
Medrán es el DT de Colón con menor efectividad en lo que va del 2025.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Medrán es el DT de Colón con menor efectividad en lo que va del 2025.

El balance de Ezequiel Medrán como DT de Colón es extremadamente negativo. De hecho, desde que llegó, el Sabalero no ganó ningún partido, apenas empató dos y perdió los cuatro restantes.

Medrán será el DT de Colón con menor efectividad

Con Medrán en el banco, el elenco rojinegro sumó dos puntos sobre 18 en juego, alcanzando una efectividad del 11%, un número realmente papelonesco. Empató 1-1 con Chacarita y 0-0 con Deportivo Morón. Mientras que perdió 1-0 ante Defensores de Belgrano, 1-0 con Estudiantes de Río Cuarto, 2-0 con Talleres de Remedios de Escalada y 1-0 con Estudiantes de Caseros.

De esta manera y más allá de que Colón pueda ganarle a Defensores Unidos, Medrán terminará siendo el DT con menor eficacia de los cuatro que dirigieron al Sabalero en este 2025.

Y es que si Colón supera al CADU, entonces Medrán habrá sumado cinco puntos sobre 21 en disputa, con una efectividad del 23,8%, pero seguirá por debajo de Martín Minella, Andrés Yllana y Ariel Pereyra.

LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes (BA)

Con el Pata Pereyra en el banco, Colón disputó 11 partidos, ganó cuatro, empató dos y perdió los cinco restantes. Sumando 14 puntos sobre 33 en disputa y alcanzando una efectividad del 42,4%.

Por su parte, Yllana dirigió a Colón en nueve encuentros, ganando solo dos, empatando uno y perdiendo seis. De esta manera, sumó siete puntos sobre 27 en juego, con una efectividad del 25,9%.

En tanto que Martín Minella, dirigió siete partidos, de los cuales el Sabalero ganó dos y perdió cinco. Cosechó seis unidades sobre 21 en juego, con una efectividad del 28,5%.

Colón Ezequiel Medrán técnico
Noticias relacionadas
el uno por uno de colon en la derrota ante estudiantes (ba)

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes (BA)

colon no tuvo alma, cayo con estudiantes (ba) y esta a un paso de la peor campana de su historia

Colón no tuvo alma, cayó con Estudiantes (BA) y está a un paso de la peor campaña de su historia

colon fue un espanto como siempre, perdio con estudiantes (ba) y su caida no tiene fin

Colón fue un espanto como siempre, perdió con Estudiantes (BA) y su caída no tiene fin

los demorados convocados de colon para jugar contra estudiantes (ba)

Los demorados convocados de Colón para jugar contra Estudiantes (BA)

Lo último

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

La furia del río: se cumplen 42 años del colapso del Puente Colgante, símbolo de la identidad santafesina

La furia del río: se cumplen 42 años del colapso del Puente Colgante, símbolo de la identidad santafesina

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

Último Momento
Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

La furia del río: se cumplen 42 años del colapso del Puente Colgante, símbolo de la identidad santafesina

La furia del río: se cumplen 42 años del colapso del Puente Colgante, símbolo de la identidad santafesina

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

Santa Fe volvió a exigirle a Nación la reparación de las rutas en la provincia y el traspaso de las autovías

Santa Fe volvió a exigirle a Nación la reparación de las rutas en la provincia y el traspaso de las autovías

Ovación
CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

Valentín Perrone volvió a destacarse en Moto3 con un cuarto puesto en Japón

Valentín Perrone volvió a destacarse en Moto3 con un cuarto puesto en Japón

Marc Márquez ganó por séptima vez el Campeonato de MotoGP

Marc Márquez ganó por séptima vez el Campeonato de MotoGP

Policiales
Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'