Medrán ya se aseguró ser el DT de Colón con peor efectividad en este 2025

Ezequiel Medrán llegó a Colón con el objetivo de mejorar lo hecho por Martín Minella, pero lejos estuvo de hacerlo y sus números fueron aún peores

Medrán es el DT de Colón con menor efectividad en lo que va del 2025.

El balance de Ezequiel Medrán como DT de Colón es extremadamente negativo . De hecho, desde que llegó, el Sabalero no ganó ningún partido, apenas empató dos y perdió los cuatro restantes.

Con Medrán en el banco, el elenco rojinegro sumó dos puntos sobre 18 en juego, alcanzando una efectividad del 11%, un número realmente papelonesco. Empató 1-1 con Chacarita y 0-0 con Deportivo Morón. Mientras que perdió 1-0 ante Defensores de Belgrano, 1-0 con Estudiantes de Río Cuarto, 2-0 con Talleres de Remedios de Escalada y 1-0 con Estudiantes de Caseros.

De esta manera y más allá de que Colón pueda ganarle a Defensores Unidos, Medrán terminará siendo el DT con menor eficacia de los cuatro que dirigieron al Sabalero en este 2025.

Y es que si Colón supera al CADU, entonces Medrán habrá sumado cinco puntos sobre 21 en disputa, con una efectividad del 23,8%, pero seguirá por debajo de Martín Minella, Andrés Yllana y Ariel Pereyra.

Con el Pata Pereyra en el banco, Colón disputó 11 partidos, ganó cuatro, empató dos y perdió los cinco restantes. Sumando 14 puntos sobre 33 en disputa y alcanzando una efectividad del 42,4%.

Por su parte, Yllana dirigió a Colón en nueve encuentros, ganando solo dos, empatando uno y perdiendo seis. De esta manera, sumó siete puntos sobre 27 en juego, con una efectividad del 25,9%.

En tanto que Martín Minella, dirigió siete partidos, de los cuales el Sabalero ganó dos y perdió cinco. Cosechó seis unidades sobre 21 en juego, con una efectividad del 28,5%.