Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Colón recibirá este martes, desde las 21.30, a Sportivo Suardi en busca de su primer triunfo en la Liga Argentina

Ovación

Por Ovación

18 de noviembre 2025 · 18:24hs
Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Colón intentará cambiar el rumbo en la Liga Argentina este martes, cuando reciba a Sportivo Suardi, desde las 21.30, por una nueva fecha de la Conferencia Norte. El Sabalero, que aún no pudo ganar en la temporada, llega con la necesidad imperiosa de frenar una seguidilla adversa que ya se estiró a seis derrotas consecutivas.

Colón quiere cortar la seis derrotas en fila

Incluidas las dos caídas recientes en su gira por La Rioja. El regreso al Roque Otrino será clave para recuperar energías y confianza: el equipo afrontará tres partidos seguidos como local, una oportunidad que pretende aprovechar para reconstruir su nivel y dar el primer paso hacia la regularidad. Dirigirán el encuentro Roberto Smith y Alejandro Costa.

Enfrente estará un Sportivo Suardi que vive una realidad distinta. Tras caer en su debut, el elenco santafesino sumó dos triunfos contundentes en el Gigante, superando con amplitud a Huracán Las Heras y Estudiantes de Tucumán. Ahora emprende su primer viaje de la campaña, con la expectativa de sostener el envión y demostrar fortaleza también fuera de casa.

Para Colón, el partido llega en un momento determinante. Necesita cortar la racha, reencontrarse con su mejor versión y responder ante su gente en un tramo del calendario que puede marcar su recuperación. La pelota volverá a picar en Santa Fe y el Sabalero quiere que sea el comienzo de una historia diferente.

Colón Liga Argentina Sportivo Suardi
Noticias relacionadas
torneo oficial a2: colon y regatas coronda se treparon a la punta

Torneo Oficial A2: Colón y Regatas Coronda se treparon a la punta

desestimaron las impugnaciones que hizo magdalena en la lista tradicion sabalera

Desestimaron las impugnaciones que hizo Magdalena en la lista Tradición Sabalera

colon pone primera: quienes son los jugadores que iniciaran la pretemporada

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

paso la primera fase eliminatoria de los playoffs en la a de la liga

Pasó la primera fase eliminatoria de los playoffs en la A de la Liga

Lo último

Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Se definen los finalistas del Argentino Juvenil en San Juan

Se definen los finalistas del Argentino Juvenil en San Juan

Racing y River jugarán con público y a estadio lleno en el Cilindro

Racing y River jugarán con público y a estadio lleno en el Cilindro

Último Momento
Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Se definen los finalistas del Argentino Juvenil en San Juan

Se definen los finalistas del Argentino Juvenil en San Juan

Racing y River jugarán con público y a estadio lleno en el Cilindro

Racing y River jugarán con público y a estadio lleno en el Cilindro

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Ovación
Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026