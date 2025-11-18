Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Colón recibirá este martes, desde las 21.30, a Sportivo Suardi en busca de su primer triunfo en la Liga Argentina

Colón intentará cambiar el rumbo en la Liga Argentina este martes, cuando reciba a Sportivo Suardi, desde las 21.30, por una nueva fecha de la Conferencia Norte. El Sabalero, que aún no pudo ganar en la temporada, llega con la necesidad imperiosa de frenar una seguidilla adversa que ya se estiró a seis derrotas consecutivas.

Incluidas las dos caídas recientes en su gira por La Rioja. El regreso al Roque Otrino será clave para recuperar energías y confianza: el equipo afrontará tres partidos seguidos como local, una oportunidad que pretende aprovechar para reconstruir su nivel y dar el primer paso hacia la regularidad. Dirigirán el encuentro Roberto Smith y Alejandro Costa.

Enfrente estará un Sportivo Suardi que vive una realidad distinta. Tras caer en su debut, el elenco santafesino sumó dos triunfos contundentes en el Gigante, superando con amplitud a Huracán Las Heras y Estudiantes de Tucumán. Ahora emprende su primer viaje de la campaña, con la expectativa de sostener el envión y demostrar fortaleza también fuera de casa.

Para Colón, el partido llega en un momento determinante. Necesita cortar la racha, reencontrarse con su mejor versión y responder ante su gente en un tramo del calendario que puede marcar su recuperación. La pelota volverá a picar en Santa Fe y el Sabalero quiere que sea el comienzo de una historia diferente.