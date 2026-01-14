El futuro de la televisación que mira Colón entra en una etapa decisiva: ¿AFA Play o TyC Sports?

La Primera Nacional, categoría que disputará Colón en 2026, atraviesa horas clave tras un cierre de año marcado por dudas y negociaciones.

A fines de 2025 se abrió un escenario de dudas en torno a la televisación de la Primera Nacional , la categoría en la que compite Colón . Con el correr de las semanas, TyC Sports habría mejorado su oferta y estaría cerca de asegurar, una vez más, los derechos para transmitir los partidos de la divisional.

La posibilidad de que TyC Sports no continuara con la transmisión de la Primera Nacional generó interrogantes en el ambiente del fútbol de ascenso. Entre las alternativas que se manejaron apareció AFA Play , la plataforma digital de la AFA que actualmente emite los encuentros del Torneo Proyección de Reserva.

En paralelo, se aguardaban posibles propuestas de otros canales de televisión, que no habrían llegado o, al menos, no se habrían formalizado durante ese período, lo que mantuvo abierta la negociación hasta el cierre del año.

TyC Sports habría mejorado la oferta

Con el paso del tiempo, la señal deportiva habría presentado una mejora en las condiciones económicas y operativas, lo que la colocaría a un paso de seguir siendo la encargada de transmitir el fútbol de la categoría. De concretarse, TyC Sports continuaría llevando a las pantallas los partidos de los 36 equipos que disputan la Primera Nacional.

El esquema de transmisión sería similar al de temporadas anteriores, con encuentros emitidos a través del cable y otros disponibles mediante la aplicación oficial del canal, ampliando el alcance para los hinchas del interior del país.

La importancia para Colón y Santa Fe

La definición de los derechos televisivos tiene un valor especial para Colón, uno de los protagonistas de la categoría y con una fuerte convocatoria en Santa Fe y la región. La continuidad de TyC Sports garantizaría visibilidad, cobertura regular y acceso a los partidos para una masa societaria y de hinchas que sigue de cerca la campaña sabalera.

Siguiendo esta línea, la posible continuidad del canal aportaría previsibilidad a clubes y aficionados, en una categoría donde la televisación resulta clave tanto en lo deportivo como en lo institucional.