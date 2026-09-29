Delfino reacomoda las piezas de Colón entre bajas y regresos ante Estudiantes

El Sabalero recibirá este sábado a las 15 a Estudiantes en el Brigadier López. Toledo y Lago volverían al equipo, mientras Barrios pelea por un lugar.

Colón ya piensa en Estudiantes de Buenos Aires luego del empate sin goles ante All Boys y el entrenador Iván Delfino prepara variantes para el encuentro del sábado. Agustín Toledo e Ignacio Lago regresarán tras cumplir sus respectivas suspensiones, mientras Pier Barrios aparece como alternativa en defensa. Matías Muñoz, en cambio, será baja por acumulación de amarillas.

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Toledo y Lago volverían al equipo

El empate ante All Boys dejó como consecuencia la suspensión de Muñoz, quien alcanzó la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha. Su ausencia obligará a Delfino a realizar al menos una modificación en el mediocampo.

Todo indica que Agustín Toledo será quien ocupe su lugar. El volante ya cumplió la sanción correspondiente y está nuevamente habilitado para jugar. Su regreso le permitirá al entrenador recuperar una pieza importante para el funcionamiento del equipo.

En ofensiva también habrá novedades. Ignacio Lago volverá a estar disponible después de cumplir su suspensión y todo apunta a que ingresará en lugar de Risso Patrón. El delantero es una de las principales cartas ofensivas del Sabalero.

La defensa, la principal duda de Delfino

La tercera modificación podría producirse en la última línea. Pier Barrios aparece como candidato para ingresar en lugar de Sebastián Olmedo, aunque Delfino todavía no tomó una decisión definitiva.

La principal incógnita está en quién acompañará a Federico Rasmussen en la zaga central. En los laterales, Mauro Peinipil y Facundo Castet mantendrían sus lugares.

Además, Matías Budiño y Franco García continuarán fuera del equipo debido a las lesiones que atraviesan.

Con las variantes que analiza el entrenador, el posible equipo de Colón sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo o Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

El encuentro tendrá importancia para la tabla de posiciones. Colón suma 49 puntos y se ubica quinto, mientras que Estudiantes de Buenos Aires tiene 45. El Sabalero buscará aprovechar la localía para volver al triunfo y llegar mejor posicionado al Reducido.