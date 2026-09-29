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Colón ya conoce al árbitro que dirigirá el duelo clave ante Estudiantes de Buenos Aires

Álvaro Carranza será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre el Sabalero y Estudiantes. Viglietti y Herrera serán los asistentes.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 19:17hs
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Colón ya conoce al árbitro que dirigirá el duelo clave ante Estudiantes de Buenos Aires

Colón ya tiene confirmado al equipo arbitral para el próximo partido ante Estudiantes de Buenos Aires. Álvaro Carranza será el encargado de impartir justicia en el encuentro, mientras que Carlos Viglietti y Cristian Herrera estarán como asistentes. Lautaro Castagnola completará la nómina como cuarto árbitro para un duelo importante del Sabalero.

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Carranza será el juez principal

Se confirmó que Álvaro Carranza tendrá a su cargo el arbitraje del encuentro entre Colón y Estudiantes de Buenos Aires. El juez estará acompañado por Carlos Viglietti como primer asistente y Cristian Herrera como segundo.

El equipo arbitral se completará con Lautaro Castagnola, quien ocupará el puesto de cuarto árbitro durante el partido. De esta manera, quedaron definidos los encargados de controlar las acciones del compromiso.

Un partido importante para el Sabalero

Colón se prepara para un nuevo desafío en el campeonato y buscará aprovechar su condición de local para sumar frente a Estudiantes de Buenos Aires.

El encuentro tendrá importancia para el Sabalero en su objetivo de mantenerse en los primeros puestos y llegar de la mejor manera al tramo decisivo de la competencia. Con el árbitro confirmado, ahora el equipo de Iván Delfino ultima detalles para el partido.

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