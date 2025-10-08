Uno Santa Fe | Colón | Colón

Fin del ciclo: Joel Soñora dejó de ser jugador de Colón

Joel Soñora acordó la rescisión de su contrato con Colón, y es el primer jugador del plantel que terminó la temporada de la Primera Nacional en hacerlo.

8 de octubre 2025 · 13:01hs
Con la temporada de la Primera Nacional finalizada, en Colón comenzaron los movimientos de cara al próximo año. Y uno de los primeros pasos fue avanzar en la desvinculación de varios futbolistas que no continuarán en el plantel.

Soñora, la primera salida de Colón

En ese contexto, el club alcanzó un acuerdo con Joel Soñora para la rescisión de su contrato, que se hará efectiva en las próximas horas.

El volante ofensivo, que había llegado a Santa Fe a comienzos de 2024 durante la gestión de Rodolfo De Paoli, tuvo una participación muy limitada en el equipo y nunca logró consolidarse. En su primer año disputó 11 partidos, en su mayoría ingresando desde el banco, con un gol convertido.

En tanto que en la actual temporada 2025 apenas sumó minutos en la Copa Argentina, donde fue titular en la eliminación ante San Martín de Tucumán, y en el Torneo de la Primera Nacional, donde acumuló ocho presencias, todas como suplente.

La salida de Soñora se da de común acuerdo entre las partes y forma parte del proceso de depuración que lleva adelante la dirigencia sabalera junto al cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán, con la idea de rearmar el plantel para la próxima temporada.

Quiénes le seguirán a Soñora en Colón

Además, Colón mantiene negociaciones con otros jugadores en una situación similar. Entre ellos, José Barreto, que mostró buena predisposición para llegar a un entendimiento, y Facundo Sánchez y Cristian García, quienes no lograron afianzarse ni sumar continuidad a lo largo del año. En tanto, el caso de Marcos Díaz continúa siendo complejo, ya que el arquero fue apartado del plantel, pero no se logró acordar su salida.

Con la desvinculación de Soñora, Colón comienza a darle forma al nuevo proyecto deportivo, con la intención de reducir la nómina y apostar por jugadores que puedan sostener el protagonismo que el club busca recuperar en 2026.

