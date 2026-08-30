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Colón visita a Racing de Córdoba con la ilusión de conseguir su cuarta victoria consecutiva

Colón atraviesa un gran presente desde el regreso de Iván Delfino y buscará extender su racha positiva ante Racing de Córdoba.

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2026 · 09:54hs
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Colón visita a Racing de Córdoba con la ilusión de conseguir su cuarta victoria consecutiva

Colón atraviesa un momento de plena confianza y este domingo tendrá una nueva oportunidad para prolongar su gran presente. El conjunto santafesino visitará a Racing de Córdoba con el objetivo de sumar su cuarta victoria consecutiva, luego de haber superado 2-1 a San Miguel en Los Polvorines. El regreso de Iván Delfino cambió el rumbo del equipo y renovó sus expectativas.

LEER MAS:Colón y un historial favorable ante Racing de Córdoba

Delfino apuesta por mantener la base

Para el compromiso en Córdoba, el entrenador rojinegro no tendría previsto realizar modificaciones en la formación inicial. Si bien durante los entrenamientos probó con Franco García en lugar de Leandro Garate, la principal alternativa pasa por sostener a los mismos once que comenzaron el triunfo ante San Miguel.

LEER MAS: Colón va por la cuarta victoria al hilo y Delfino repetiría el equipo ante Racing (C)

De esta manera, Matías Budiño seguirá ocupando el arco, acompañado en la última línea por Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet.

En la mitad de la cancha aparecerían nuevamente Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago. Mientras tanto, Leandro Garate y Alan Bonansea volverían a conformar la dupla ofensiva.

Posibles formaciones

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Leandro Garate y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Racing: Brian Olivera; Santiago Rinaudo, Gabriel Aranda, Marcio Gómez, Emanuel Díaz; Matias Machado, Tomás Kummer, Alan Olinik, Francisco Monticelli; Pablo Chavaría y Sergio González.

El Sabalero buscará trasladar su buen momento al escenario cordobés y conseguir un nuevo triunfo que le permita mantener la racha de cuatro victorias consecutivas desde la llegada de Delfino. La última celebración fue ante San Miguel, por 2-1, en condición de visitante.

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Miguel Sancho.

Hora: 17.

TV: LPF PLAY.

Colón Racing de Córdoba ilusión Victoria
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