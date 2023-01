Ibáñez: "Nosotros dominamos casi siempre y ellos llegaron dos veces e hicieron dos goles"

"Es el primer partido y tenemos gente nueva. Hay que adaptarse y es una lastima el resultado, porque llegaron dos veces e hicieron dos goles", consideró.

"No es excusa, porque la mayoría de los jugadores vino al comienzo de la pretemporada. Trataremos de remontar este resultado, que no era lo que queríamos para el inicio. Iremos ahora de traer los tres untos de Mendoza", agregó.

Colon Lanús Joaquín Ibáñez.jpg Joaquín Ibáñez analizó la caída de Colón ante Lanús. UNO Santa Fe / José Busiemi

Respecto a su actuación, fue sincero: "No tuve mucha participación, porque me llegaron pocas. Me quedo con el aliento de la gente durante todo el partido.

Pero volviendo al cotejo, enfatizó: "Dominamos todo el partido, teniendo más posibilidades, pero ellos fueron más contundentes. Arrancaron mejor, pero luego del cachetazo pasamos al frente y lo tuvimos ahí".