Marcelo Saralegui, tras la caída en el debut: "Es justo un cachetazo para despertarnos"

El DT de Colón, Marcelo Saralegui, dijo que en el 1º tiempo ante Lanús no estuvieron a tono e insiste por refuerzos: "Hay darle un toque de calidad al plantel"

" Erramos 45 minutos. No estuvimos a tono, sino en una frecuencia más abajo . No jugamos. Poco por los costados, con apenas algunos chispazos. En el segundo el equipo fue al frente. Si el descuento era antes capaz lo empatábamos", expuso.

Pero su análisis no quedó solo ahí: "En el comienzo, el equipo faltó. No hay que esperar a que nos hieran para salir a buscar. Hay que tener mayor protagonismo. No propusimos ni llegamos. Faltó jugar y hacer lo del segundo tiempo".

Asimismo, insistió por tener más refuerzos para completar el plantel: "Sigo buscando algo. Trabajamos con la directiva para darle un toque de calidad al equipo".

También, dijo como lo vio a Wanchope Ábila: "Es peligroso en el área. No está al 100%. Por momentos tuvimos dos pesados arriba. Quisimos enlazar y ser agresivos. Nos faltó el gol. El ensamble lleva tiempo. Los jugadores se van amoldando a medida que llegaron. No es justificativo, pero falta un toque de calidad. Hay que jugar un poco como en el segundo tiempo".

"La salida de (Cristian) Vega fue por la amarilla. Está muy parejo el medio y los cambios son siempre para mejorar y yo lo vi mejor, recuperando y llegando. Me voy con el sabor que no estuvimos en 45' y tuvimos otra actividad en el segundo", acotó.

Sin embargo, volvió a dejarle un mensaje a los dirigentes ante la consulta de UNO Santa Fe: "Estamos buscando ese jugador distinto y lo vamos a encontrar. No me gusta dar nombres, porque luego capaz no se concreta. Estamos buscando potenciar la delantera con un toque de calidad. Hay cosas a corregir. Es justo el cachetazo para despertarnos. Hay que recuperarnos"

"El gol tempranero nos quitó quizás coraje para ir para adelante. Hay que sacar conclusiones y mirar en lo que fallamos para mejorar", enfatizó.

En el final de la conferencia, Marcelo Saralegui esquivó referirse ya al Clásico: "Solo en el auto se pone cuarta. Por ahora primera y después segunda".