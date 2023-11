De cara al partido crucial ante Vélez, pese a los esfuerzos, Eric Meza finalmente no llegará a recuperarse del desgarro en Colón y se quedará afuera

No la tendrá fácil, porque delante estará un rival que también necesita sumar para no llegar a un desempate, por lo que no hay lugar para relajarse ni mucho menos. En este receso por Eliminatorias, el cuerpo técnico de Israel Damonte estuvo definiendo el plan en base a las herramientas propias y a lo que pueda ofrecer el rival.

Pero más que nada, el foco esta centrado en la recuperación de Cristian Vega y Eric Meza. El volante está bien y a consideración. Después dependerá de si el técnico dispone su retorno a los 11 o insiste con Stéfano Moreyra.

Mientras que la esperanza estaba depositada en el lateral, que se desgarró en el partido contra Banfield. Un escenario muy difícil a raíz de los plazos de recuperación, que lo ponían muy al límite. En una situación tan compleja y con tanto en juego, no era algo para pasar por alto.

Eric Meza.jpg Eric Meza no se recuperará del desgarro en Colón y no jugará ante Vélez. UNO Santa Fe | José Busiemi

El jugador quería hacer todo y por eso estuvo haciendo tareas diferenciadas y de rehabilitación, pero estaba claro que asomaba más como un deseo que una realidad, ya que no llegará y se perderá este pleito en Liniers. Un lugar donde solo está como alternativa Gian Nardelli que, pese a ser marcador central, viene cumpliendo.

Amén de todo esto, había expectativa de que Meza pudiera llegar, sobre todo por sus ganas, pero es un riesgo muy grande, además de que todavía no se siente a pleno. Por eso, Damonte ya tiene la defensa prácticamente lista y resuelve el resto.