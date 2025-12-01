Uno Santa Fe | Colón | Colón

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

La dirigencia encabezada por José Alonso ya trabajan junto al entrenador Ezequiel Medrán en nombres propios para potenciar a Colón.

1 de diciembre 2025 · 12:01hs
Con la elección ya consumada y José Alonso asumido como nuevo presidente de Colón, la dirigencia empezó a mover fichas de cara a la próxima temporada. Sin demasiado tiempo para transiciones, el flamante mandatario sabalero comienza a delinear el nuevo proyecto deportivo, con una premisa clara: ordenar rápidamente la estructura técnica y comenzar el armado del plantel para 2026.

En ese sentido, Alonso confirmó que “en un 90% es probable que Ezequiel Medrán continúe como entrenador”, respaldando así la labor del DT que logró sostener al equipo en la categoría tras un año complejo. La continuidad del técnico sería uno de los primeros pasos oficiales de la nueva gestión.

Además, este martes se concretará una reunión clave con Diego Colotto, exsecretario técnico de Independiente, para avanzar en su llegada como manager. La figura del director deportivo será obligatoria para los equipos de Primera Nacional y Primera División a partir de la próxima temporada, según lo establecido por AFA, y Colotto aparece como principal candidato para ocupar ese rol estratégico.

Primeros nombres apuntados para reforzar el plantel

Mientras tanto, comienzan a surgir los primeros futbolistas dentro del radar de Medrán y de la secretaría técnica en formación.

Iván Antunes (lateral derecho, 27 años)

-Rosario, 23/04/1998. Mide 1,78 m.

-Jugó 27 partidos en San Miguel durante 2024 (2108 minutos), con un gol convertido.

-Surgido en Gimnasia de Jujuy (2021), pasó por Central Norte (2022), Olimpo (2023) y San Miguel (2024).

-Se adapta al estilo que pretende Medrán y podría reforzar un sector donde el equipo mostró debilidades.

Ignacio Antonio (volante central, 29 años)

-Rosario, 04/01/1995.

-En Gimnasia de Mendoza disputó 36 encuentros (2857 minutos) con 2 goles en 2024: 33 por la fase regular de la Primera Nacional, 1 en Reducido y 2 por Copa Argentina.

-Formado en Juventud Unida de Villa Esther, debutó en Instituto (2013/14) y pasó por San Martín de San Juan y Deportivo Maipú.

-Está en etapa de definición sobre su futuro y declaró: “Ahora me toca jugar en una nueva institución y veremos adónde jugaré. Me trazaré nuevos objetivos en el club que me toque”.

Plan de trabajo y desafíos inmediatos

Con el armado del plantel en marcha, la nueva dirigencia busca sumar entre 12 y 15 refuerzos, además de encarar resoluciones contractuales y levantar la inhibición vigente para poder incorporar.

Las primeras decisiones deportivas marcarán el rumbo de la gestión, con el objetivo declarado de devolver a Colón a la élite del fútbol argentino. El proyecto ya está en movimiento. El nuevo Colón empieza a tomar forma.

