Lavallén: "Me voy conforme con el orden que mostró el equipo"

Vivió una noche especial porque cuando anunciaron su nombre lo aplaudieron y ni bien pisó el Monumental se estrechó en un gran abrazo con Marcelo Gallardo. Para Pablo Lavallén apenas queda una estación en el medio antes de afrontar el sueño tan esperado.

Ni bien abandonó el camarín visitante se enfrentó a la prensa y expresó sin titubeos que "es difícil jugar contra este equipo, son muy rápidos, intensos, presionan bien. Tratamos de neutralizarlos en el primer tiempo y lo conseguimos, en el segundo recibimos el primer gol muy rápido, empezaron a circular bien la pelota, me voy conforme con el orden y lo que mostró el equipo, hizo un gran esfuerzo y no alcanzó".

Más adelante prefirió mantener cautela con la jugada que muchos protestaron por un supuesto penal de Casco a Morelo sobre el cierre de la primera mitad. En este sentido expresó que "pregunté y el árbitro me dijo que pateó y le pegó con la pelota, no veo bien como es, no se que se vio por televisión, fue una jugada rápida. Tendría que verla de nuevo para dar mi opinión".

LEER MÁS: Colón no pudo con la jerarquía de River y cayó 2-1 en el Monumental

Siguiendo con el análisis del partido, el DT de Colón aportó que "River en el primer tiempo prácticamente no nos llegó, tuvo la pelota, la hacían circular pero delante de nuestros volante, Pinola, Martínez Quarta y Casco la manejaron, cuando Palacios y Nacho Fernández quisieron intervenir no lo dejamos. Son rápidos cuando pierden la pelota, esa es la verdad, es difícil jugar de primera, creemos que era un partido de similares características a Independiente del Valle, por eso el equipo mostró un cierto orden y por ese lado me voy conforme".

Para más adelante, agregar: "Nos faltó un jugador importante como la Pulga, tenemos que seguir mejorando, nos vamos con el sabor amargo de la derrota pero con tranquilidad. Tenemos ahora un partido el sábado, por eso cuando sintió una molestia lo sacamos a Bernardi, queremos tener a todos disponibles para el partido más importante en los 114 años de vida de Colón".

LEER MÁS: Raphael Claus será el árbitro de la final entre Colón e Independiente del Valle

Respecto a la salud del tucumano Rodríguez, el estratega rojinegro llevó tranquilidad al declarar que "está bien, ahora termina el partido, mañana (por el miércoles) nos juntaremos para ver el equipo que ponemos el sábado, hay un partido importante ante Atlético Tucumán que tenemos en nuestra casa y lo queremos ganar".

En otro tramo de la charla volvió a insistir en que "pensamos este partido para ver una medida de lo que tendremos en Paraguay, creo que priorizamos el funcionamiento, no le mostramos nada aún a nuestros jugadores de Independiente del Valle, pensamos en el 9 de noviembre, me quedo tranquilo desde ese aspecto, nos faltó más en ataque con Esparza mejoramos pero sin el Pulga que tiene una creatividad distinta no pudimos".

Antes de emprender el regreso a Santa Fe, Lavallén insistió en que "vamos a evaluar el equipo que pondremos el sábado y después trabajaremos para Independiente del Valle, es la cita más importante en 114 años, los jugadores demostraron estar a la altura, sabiéndose inferior, pero River tiene jugadores de Selección y clase internacional, nosotros lo molestamos, lo neutralizamos, pero en el arranque del segundo tiempo no pudimos hacerlo".