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Colón aparece entre los equipos con mayor promedio de edad de la Primera Nacional

Se conoció un relevamiento estadístico donde Colón está entre los equipos con el promedio de edad más alto. ¿De cuánto es la media?

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 14:37hs
Colón aparece entre los equipos con mayor promedio de edad de la Primera Nacional

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón no solo manda en la Zona A de la Primera Nacional por rendimiento. También aparece entre los equipos con mayor experiencia del campeonato. Un relevamiento estadístico realizado por @datamoroni reflejó que el plantel sabalero integra el Top 10 de los equipos el promedio de edad más alto de la categoría, con una media de 30 años.

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El dato surge en medio de un presente alentador para el conjunto conducido por Ezequiel Medrán, que marcha como líder de su grupo y el próximo domingo buscará sostener esa posición cuando reciba, desde las 18, a Mitre, por la fecha 15, en un estadio Brigadier López que promete un gran marco.

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El informe también marca una tendencia llamativa dentro de la divisional: varios de los equipos protagonistas cuentan con planteles experimentados. En la cima de ese ranking aparece Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con un promedio de 33 años, mientras que en el otro extremo se encuentra Deportivo Maipú, con una media cercana a los 25.

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En el caso del Sabalero, la experiencia parece ser un factor importante dentro de una campaña sólida, donde el equipo mostró personalidad en momentos complejos y encontró regularidad en una categoría siempre exigente. La presencia de futbolistas de recorrido le dio jerarquía a un plantel que, hasta el momento, responde dentro de la cancha.

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Ahora quedará por ver si ese plus de experiencia termina siendo determinante en la pelea por el ascenso. Por lo pronto, Colón sigue arriba y con la ilusión intacta.

Colón Primera Nacional plantel
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