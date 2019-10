Lavallén: "Pagamos caro jugar tres competencias"

Apenas unos minutos pasaron para que saliera Pablo Lavallén del vestuario visitante y diera su opinión respecto a la derrota en el Clásico frente a Unión.

En el inicio reconoció: "Me voy triste porque no era el resultado que vinimos a buscar, creo que el equipo no jugó bien, son partidos de pequeños detalles y la intensidad es muy importante. Jugamos jueves, lunes y domingo con el mismo equipo, era lógicamente importante porque considerábamos poner este equipo. Desde la intensidad nos superaron, fue un partido ríspido, con pocas situaciones y ellos estuvieron mejor".

Más adelante aportó: "Este es el partido 17º de este semestre, en definitiva cuando tuvimos que disputar el balón ellos estuvieron más rápidos, se tiraron atrás y defendieron bien, nosotros no somos el equipo que fuimos y el que jugó en los últimos partidos".

LEER MÁS: Unión fue más que un pálido Colón y se llevó el Clásico Santafesino

Indudablemente las cosas no funcionan en el plano local, por eso los resultados en condición de visitante desde la llegada de Lavallén nunca se pudieron revertir. A pesar de eso, consultado si la derrota podía tocar al grupo, el orientador no dudó en afirmar: "Tenemos tres torneos por jugar, estamos compitiendo, si no le damos importancia a todo lo que estamos jugando, estamos dolidos porque a nadie le gusta perder el Clásico, dar vuelta la página y seguir, tenemos cuartos de final de Copa Argentina y una final de Copa Sudamericana, no hay nada más que lamentarse, se perdió un Clásico nada más".

En otro tramo de la charla, cuando dio su impresión por sacar a Vigo, el DT expresó: "No lo vi bien a Alex, le costó el partido, estábamos evaluando qué movimiento hacer, Fernando (Zuqui) tenía amarilla al igual que Vigo, Fernando es un jugador que cuando juega en esa posición tiene más claridad que Alex, lo puede hacer con espacios, se dio esa jugada que pudo terminar en gol, fue una de las variantes que pensamos".

Lavallén no dudó en ponderar las virtudes de su rival y cuando le preguntaron respondió: "Unión es muy sólido, es difícil entrarle, juega así y lo hace bien, cuando tiene un gol a favor es mucho más complicado entrarle. Ahora tenemos fecha FIFA, vamos a descansar, desde el 2 de setiembre no paramos de entrenar y jugar. Eso en algún momento lo pagás, fue el séptimo partido en 25 días, más allá de la rotación, con los viajes y encuentros se siente".

Lejos de irse tranquilo del 15 de Abril, el estratega rojinegro puntualizó: "No me voy conforme, es muy difícil superar con juego a tu rival, cada vez que la tenía Unión nos replegábamos, creo que son partidos de pequeños detalles, cuando robamos teníamos que sacar rápido de la zona de presión, un rebote lo dejó solo a Mazzola, tuvimos una de la Pulga y los Clásicos se definen así".

Y antes de la despedida, ante una nueva consulta sobre el ánimo del plantel, el técnico de Colón afirmó: "No busquen nada ni hay que ser amarillistas, duele el resultado, como Colón, River es el otro equipo que está peleando tres competencias, el equipo está metido, pagamos caro lo que es jugar tres competencias, no le busquen más".