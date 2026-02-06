Braian Guille y una chance impensada: el exjugador de Colón que analiza jugar para Bolivia

Con pasado en Colón, Braian Guille inició gestiones para ser nacionalizado y aparece como opción para la Verde en pleno repechaje rumbo al Mundial 2026.

El nombre de Braian Guille volvió a circular con fuerza, pero lejos de Santa Fe. El delantero con pasado en Colón es seguido de cerca por la selección de Bolivia , que evalúa su nacionalización ante la falta de gol. El interés se da en un contexto decisivo para la Verde, en plena disputa del repechaje mundialista.

El entrenador boliviano Óscar Villegas confirmó en diálogo con TyC Sports que ya existieron contactos formales para avanzar en la nacionalización del atacante nacido en Olavarría, quien cuenta con ascendencia altiplánica . La búsqueda responde a una necesidad puntual: reforzar un ataque con escasa eficacia en la antesala de un compromiso histórico.

“Iniciamos conversaciones”, admitió Villegas, dejando abierta la puerta a una convocatoria que, de concretarse, convertiría a Guille en uno de los pocos futbolistas nacidos fuera del país en este proceso.

Sequía ofensiva y urgencias en la Verde

La posibilidad de sumar a Guille surge en medio de una marcada sequía de goles: Bolivia apenas convirtió una vez en sus últimos seis partidos. En ese escenario, el DT descartó el regreso de Marcelo Moreno Martins, histórico goleador, y fue contundente: “Es prácticamente imposible”. Con ese panorama, la opción Guille gana terreno como alternativa inmediata para aportar movilidad y presencia en el área.

El paso de Braian Guille por Colón

Antes de este presente internacional, Guille tuvo un paso por Colón que dejó números discretos y sensaciones encontradas. Con la camiseta rojinegra disputó 32 partidos oficiales y marcó 5 goles, sin lograr consolidarse como una pieza determinante. Más allá de las estadísticas, su etapa en Santa Fe no dejó un recuerdo positivo: episodios de indisciplina y falta de continuidad futbolística terminaron por cerrar su ciclo sin pena ni gloria, en un momento donde el club apostaba por una renovación ofensiva.

Braian Guille.jpg Prensa Colón

De promesa a recorrido errante

Formado en Racing, Guille integró la Selección Sub 20 y compartió categorías con Lautaro Martínez, lo que alimentó expectativas tempranas. Debutó en Primera en un clásico ante Independiente, pero luego su carrera se volvió itinerante, con cesiones sucesivas y altibajos, incluido un préstamo interrumpido por problemas de conducta.

Su nombre volvió a ganar visibilidad tras una actuación destacada en Copa Argentina con Brown de Adrogué, donde eliminó a Independiente y fue figura. En 2025 jugó para Deportivo Riestra, con participación limitada, y hoy defiende los colores de Olimpo en el Federal A.

A los 30 años, la chance de vestir la camiseta de una selección aparece como un punto de inflexión en la carrera de Braian Guille. Para Bolivia, representa una apuesta en un momento límite; para el ex Colón, la posibilidad de reescribir su historia y encontrar, lejos del Sabalero, el salto que nunca terminó de dar en el fútbol argentino.