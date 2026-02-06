Uno Santa Fe | Colón | Braian Guille

Braian Guille y una chance impensada: el exjugador de Colón que analiza jugar para Bolivia

Con pasado en Colón, Braian Guille inició gestiones para ser nacionalizado y aparece como opción para la Verde en pleno repechaje rumbo al Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

6 de febrero 2026 · 13:14hs
Braian Guille y una chance impensada: el exjugador de Colón que analiza jugar para Bolivia

Prensa Colón

El nombre de Braian Guille volvió a circular con fuerza, pero lejos de Santa Fe. El delantero con pasado en Colón es seguido de cerca por la selección de Bolivia, que evalúa su nacionalización ante la falta de gol. El interés se da en un contexto decisivo para la Verde, en plena disputa del repechaje mundialista.

El interés de Bolivia y una chance concreta

El entrenador boliviano Óscar Villegas confirmó en diálogo con TyC Sports que ya existieron contactos formales para avanzar en la nacionalización del atacante nacido en Olavarría, quien cuenta con ascendencia altiplánica. La búsqueda responde a una necesidad puntual: reforzar un ataque con escasa eficacia en la antesala de un compromiso histórico.

Iniciamos conversaciones”, admitió Villegas, dejando abierta la puerta a una convocatoria que, de concretarse, convertiría a Guille en uno de los pocos futbolistas nacidos fuera del país en este proceso.

Sequía ofensiva y urgencias en la Verde

La posibilidad de sumar a Guille surge en medio de una marcada sequía de goles: Bolivia apenas convirtió una vez en sus últimos seis partidos. En ese escenario, el DT descartó el regreso de Marcelo Moreno Martins, histórico goleador, y fue contundente: “Es prácticamente imposible”. Con ese panorama, la opción Guille gana terreno como alternativa inmediata para aportar movilidad y presencia en el área.

El paso de Braian Guille por Colón

Antes de este presente internacional, Guille tuvo un paso por Colón que dejó números discretos y sensaciones encontradas. Con la camiseta rojinegra disputó 32 partidos oficiales y marcó 5 goles, sin lograr consolidarse como una pieza determinante. Más allá de las estadísticas, su etapa en Santa Fe no dejó un recuerdo positivo: episodios de indisciplina y falta de continuidad futbolística terminaron por cerrar su ciclo sin pena ni gloria, en un momento donde el club apostaba por una renovación ofensiva.

Braian Guille.jpg

LEER MÁS: Qué ocurrió en el último día de Braian Guille en Colón

De promesa a recorrido errante

Formado en Racing, Guille integró la Selección Sub 20 y compartió categorías con Lautaro Martínez, lo que alimentó expectativas tempranas. Debutó en Primera en un clásico ante Independiente, pero luego su carrera se volvió itinerante, con cesiones sucesivas y altibajos, incluido un préstamo interrumpido por problemas de conducta.

Su nombre volvió a ganar visibilidad tras una actuación destacada en Copa Argentina con Brown de Adrogué, donde eliminó a Independiente y fue figura. En 2025 jugó para Deportivo Riestra, con participación limitada, y hoy defiende los colores de Olimpo en el Federal A.

A los 30 años, la chance de vestir la camiseta de una selección aparece como un punto de inflexión en la carrera de Braian Guille. Para Bolivia, representa una apuesta en un momento límite; para el ex Colón, la posibilidad de reescribir su historia y encontrar, lejos del Sabalero, el salto que nunca terminó de dar en el fútbol argentino.

Braian Guille Colón Santa Fe Olimpo
Noticias relacionadas
san lorenzo tambien busca a jose neris libre y colon no claudica

San Lorenzo también busca a José Neris libre y Colón no claudica

Pier Barrios habló de la ilusión que tiene el plantel de Colón.

"Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera"

a prestamo y libres: el colon que la dirigencia y el manager le armaron a ezequiel medran

A préstamo y libres: el Colón que la dirigencia y el mánager le armaron a Ezequiel Medrán

colon, pendiente: la idea que asoma para televisar los partidos iniciales de la primera nacional

Colón, pendiente: la idea que asoma para televisar los partidos iniciales de la Primera Nacional

Lo último

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización multitudinaria y contundente al Congreso

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización "multitudinaria y contundente" al Congreso

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Último Momento
Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización multitudinaria y contundente al Congreso

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización "multitudinaria y contundente" al Congreso

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Facundo Castet, entre la ilusión y la autocrítica: Queremos demostrar en la cancha

Facundo Castet, entre la ilusión y la autocrítica: "Queremos demostrar en la cancha"

Ovación
Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera

"Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera"

Colón cierra otra semana con un Medrán que ya tendría todo claro para el debut

Colón cierra otra semana con un Medrán que ya tendría todo claro para el debut

San Lorenzo también busca a José Neris libre y Colón no claudica

San Lorenzo también busca a José Neris libre y Colón no claudica

El historial adverso para Unión enfrentando a Central Córdoba

El historial adverso para Unión enfrentando a Central Córdoba

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: Para Colón no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

Policiales
Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco