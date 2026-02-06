Luego de un mal paso por Colón, Marcos Díaz encontró club en Perú

Uno Santa Fe | Ovación | Colón

6 de febrero 2026 · 13:47hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

El final del camino en Colón fue áspero y dejó más sombras que certezas. Por eso, Marcos Díaz eligió dar un giro y buscar lejos del país el impulso que le permita reordenar su carrera. El arquero alcanzó un acuerdo para convertirse en refuerzo de Deportivo Llacuabamba de la segunda división de Perú.

El conjunto de Llacuabamba viene de un 2025 sufrido, en el que debió pelear hasta las últimas fechas dentro del Grupo Descenso para sostener la categoría. Con la permanencia asegurada, el objetivo ahora es otro: construir un equipo competitivo que pueda ilusionarse con el ascenso a la Liga 1. En ese plan, la llegada de un arquero con recorrido aparece como una pieza estratégica.

Marcos Díaz, de polémico paso por Colón, jugará en Perú.

A los 40 años, Díaz asoma como una apuesta fuerte del club peruano, que confía en su liderazgo, su lectura del juego y su capacidad para ordenar la última línea. Para el ex-Colón, el desembarco en Perú no solo implica un cambio de camiseta, sino también la posibilidad de cerrar una etapa irregular y empezar a escribir un capítulo distinto, con la experiencia como principal aliada.

Lejos del Sabalero y de un ciclo que terminó sin retorno, Marcos Díaz buscará en tierras peruanas el escenario ideal para volver a sentirse protagonista y darle sentido a una nueva etapa de su extensa trayectoria.

