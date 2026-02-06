Milei pasará el sable corvo de San Martín en San Lorenzo: "Es una interferencia del Ejecutivo muy seria"

La exdirectora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, renunció tras publicarse el decreto presidencial que ordena el traslado del sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo

La jueza Macarena Marra Giménez, del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal N.º 12, habilitó el traslado del sable corvo de San Martín el próximo sábado por parte de Presidencia, previsto para las 7 . Por la tarde, el presidente Javier Milei podrá encabezar el acto de traspaso del sable en el Campo de la Gloria, en la ciudad de San Lorenzo.

Este viernes, en diálogo con De boca en boca (Radio 2), María Inés Rodríguez Aguilar, la exdirectora del Museo Histórico Nacional tras publicarse el decreto presidencial que ordena el traslado de la reliquia al Regimiento de Granaderos a Caballo, hizo un repaso sobre la historia del sable que en 2015 fue objeto de un decreto de Teresa Parodi que lo devolvió al Museo al resguardo de granaderos: “Tenemos granaderos y granaderas que cuidan el sable hasta mañana”, indicó.

“El museo cuenta con la guardia de graneros las 24 horas y equipos de restauradores comprometidos con el sable”, destacó la profesional, quien lanzó: “Devaluar al personal del museo ha sido un gesto artero, ha habido una interferencia del poder Ejecutivo muy seria, hay un decreto de necesidad y urgencia cuando esto no pasa con estos temas”.

Según Rodríguez Aguilar “el retorno a Granaderos nunca tuvo resolución más allá de la custodia y no quiere decir tratamiento de un símbolo histórico de la Nación”. Además, aseguró: “Estoy juntando información. Hay otros motivos que no puedo aun desentrañar enteramente (del traslado del sable). Hay todavía para reflexionar”.

Por último, lamentó: “He visto gente llorar porque el sable se va. Es algo afectivo en la memoria individual de la gente, no solo en la memoria social”.