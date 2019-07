Los 11 de Colón que paró Lavallén pensando en la Sudamericana

Este viernes en el estadio Brigadier López, Colón disputó ante Patronato, el último cotejo amistoso de pretemporada previo a lo que será el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Argentinos Juniors.

En consecuencia, Pablo Lavallén aprovechó para disponer una formación con la mayoría de los futbolistas que estarían arrancando el encuentro con el Bicho por la Copa. Y el dato saliente fue la presencia de Lucas Acevedo en la zaga central junto a Emanuel Olivera.

Mientras que no estuvo entre los titulares Rodrigo Aliendro, aunque es un hecho que de no mediar algún inconveniente físico el ex-Atlético Tucumán será titular. Por su parte, el resto del equipo no tuvo sorpresas ya que Fernando Zuqui suspendido no podrá ser de la partida.

Así las cosas, la formación que arrancó el amistoso ante Patronato, y que perdió 1-0 con gol de Cristian Tarragona de penal, fue la siguiente: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Lucas Acevedo y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia y Gonzalo Esparza; Wilson Morelo y Luis Rodríguez.

Sin embargo, promediando el partido Esparza debió salir lesionado y se habla de que podría ser de gravedad y se aguardan novedades. Se retiró en ambulancia y se menciona que habría sufrido la rotura del tendón de Aquiles, aunque se le están realizando los estudios pertinentes. Su reemplazante fue Tomás Chancalay.

Por su parte el equipo dirigido por Mario Sciacqua arrancó con: Costa; Chimino, Mancinelli, Escudero, Urribarri;L Mancinelli, Lemos, Chicco, Coma; Barreto y Ávalos