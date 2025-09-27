Los demorados convocados de Colón para jugar contra Estudiantes (BA)

Nuevamente sobre la hora por pedido del DT, Colón dio a conocer los citados para visitar a Estudiantes (BA) por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional

El DT Ezequiel Medrán dio a conocer la lista de convocados de Colón para visitar este sábado a Estudiantes (BA) , por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional, y trajo varias novedades. Como se preveía, decidió prescindir de algunos habituales titulares, buscando alternativas para terminar la campaña con otra dinámica.

Entre las grandes sorpresas aparece el arquero juvenil Lucas Cuffia, quien fue convocado por primera vez. Cuffia estuvo durante la semana entrenando con la Selección del Ascenso, que conduce Claudio Gugnali, lo que marca un impulso importante en su desarrollo y la confianza del cuerpo técnico para sumarlo al primer equipo.

El equipo buscará en Caseros cortar la racha de nueve partidos sin ganar, con una mezcla de experiencia y juventud que podría dejar indicios de cara a la próxima temporada.

Los convocados de Colón