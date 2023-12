Los dos 9 que deben volver a Colón para la Primera Nacional

Hasta que no se conozca quién será la nueva conducción luego de las elecciones del 17 de diciembre, poco se puede resolver en torno a lo deportivo en Colón. Más que nada, el plantel para competir en la Primera Nacional. Como primera medida estará definir el técnico, que no sería Israel Damonte, que no convence a ninguna de las listas tras presentar su renuncia.