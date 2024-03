Los kilómetros que recorrerá Colón en la Primera Nacional

Para Colón no solo es una necesidad, sino una prácticamente buscar el ascenso en la Primera Nacional. Ya sea por nombre e historia, como así también por convocatoria. Es por ello que se armó para ser protagonista y, si bien es un camino de 38 fechas, el inicio es auspicioso.

Todo esto se tiene en cuenta para no confiarse y crecer que se está ganando antes de empezar a jugar. El Sabalero está en la zona B y le tocará viajar por ejemplo a Madryn para visitar a Deportivo; también a Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever, entre otros.

Según un relevamiento preliminar, Colón desandará más de 21.000 kilómetros. Habrá momentos donde deberá trasladarse en avión, haciendo mayores esfuerzos económicos para evitar un desgaste físico pronunciado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPrimeranaciona%2Fstatus%2F1766233853083979821&partner=&hide_thread=false Con ustedes, la cantidad de KILÓMETROS que recorrerá CADA CLUB en la Primera Nacional 2024.



Espectacular data de @InteriorFut.



¿Opiniones? pic.twitter.com/zfEy7a3dZA — Primera Nacional (@Primeranaciona) March 8, 2024

En este sentido, claramente los de Puerto Madryn son los que encabezan este ranking de equipos que más kilómetros tendrán que hacer, este meta de llegar a la Liga Profesional.