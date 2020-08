Germán Lerche, expresidente de Colón que quedó muy cerca del juicio oral por "administración fraudulenta", habló en exclusiva con el sitio Doble Amarilla. La "persecución política", el lawfare, la actividad del dirigente en el fútbol argentino, el espionaje ilegal, el rol del fútbol como herramienta de cambio y la necesidad de "trazar alianzas geopolíticas estratégicas".

"Pagamos en dólares cuando no tenemos y ampliamos los cupos de extranjeros cuando limitamos las importaciones", manifestó sobre el fútbol en relación a la política económica en la Argentina. ¿Vuelta al deporte?: "Me gustaría poder dar una mano y volcar mi experiencia en algún club del Interior, en Federal A o Regional", indicó.

—¿Cómo está su situación actual con respecto a la causa?

—Tranquilo, realmente muy tranquilo. En definitiva, estamos en las puertas de un juicio oral, lo que no significa que lleguemos, porque aún faltan instancias. Tenemos tranquilidad porque lo que se pone en tela de juicio es una administración del club absolutamente transparente y blanca. Sé desde siempre que fui objeto de una persecución política que la han judicializado, eso lo tengo absolutamente probado y soy consciente. Todos los dirigentes, antes o después, seremos objeto de este tipo de cuestiones.

—¿Cree que hubo una persecución hacia usted de parte de la actual dirigencia?

—Vamos a apelar al sentido común. Hace casi ocho años que me fui de Colón. ¿Vos creés que si hubiera habido alguna cosa importante en términos de infringir una ley penal hubieran pasado ocho años? Obviamente vamos a apelar. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la persecución. Yo me fui de Colón por un pico de estrés, pedí una licencia y terminé renunciando. Colón se va al descenso con el torneo de 30 equipos, cinco o seis meses después de que yo me fui del club. Cuando el equipo se va a la B, un juez dictaminó un allanamiento a mi casa y de otros directivos el día después de eso. Eso es ponerte el descenso en la cabeza en ciudades como Santa Fe, Rosario o La Plata. A partir de ahí, estoy convencido de que hubo una persecución.

LEER MÁS: Si Colón vende a Alex Vigo, le apuntan a Facundo Sánchez

—¿Tuvo que ver el momento en el cual asumió en el club?

—En el año 2006, cuando empecé a ser presidente de Colón, era plateísta. Me pasaba lo que le pasaba a cualquier hincha del fútbol. Jamás soñé con ser presidente de Colón, era un abogado que trabajaba en mi ciudad, militaba en política. Fui emergente de una crisis, hubo allanamientos de la Afip. Los titulares de los diarios en ese entonces eran que "a diferencia de otros clubes, Colón solo blanqueó parte de la compra y venta de jugadores". Significaba que había compra y venta en negro. Otro "deudas millonarias", otro "en los allanamientos, se encontraron documentos de transferencias de jugadores". Los mismos que me denunciaron me pedían en 2006 que expulse a Vignatti del club. Yo nada de eso hice. Pero tampoco un juez instruyó la investigación penal. En Santa Fe, Colón y Unión ocupan más líneas de un diario que lo que pueda decir un gobernador de la Provincia a veces. Yo fui emergente de toda esa crisis. Quienes me denunciaron siete años después, eran quienes me decían que expulse a Vignatti para que no vuelva más al club.

—¿Intentó hacerlo?

—Nunca lo hice porque los jueces debían investigar. Quise mirar para adelante. Y eso me llevó a construir un club que fue modelo del fútbol argentino: hotel, predio, estadio, Copa América, proyecto de formación de juveniles. Lo que me pedían hacer con los otros me lo hicieron a mí a partir de un juez que se metió en la vida política de Colón y que aparte es plateista de Colón. Cuando el 9 hace el gol, lo quieren abrazar. Y cuando no hace goles, se dan vuelta al palco para preguntar por qué traje a un perro. Es parte del desequilibrio del fútbol argentino.

LEER MÁS: Alex Vigo, un negocio millonario para Colón

—¿A quién responde la actual dirigencia?

—Son los mismos que estaban en las tapas de los diarios que mencioné. Hay algo que veo que pasa en los clubes de Santa Fe y algunos de Argentina, no en Rosario: nosotros caemos en esa hipocresía de que estamos en contra de las sociedades anónimas. Yo creo que los clubes tienen que ser lo que son ahora, sociedades civiles, entidades democráticas. Mientras decimos eso, también apelamos a la meritocracia: para ser dirigente, tenés que tener plata. Yo no creo que haya que poner de la plata propia, porque después no sé de dónde la saca, de dónde viene esa plata. No tenemos que ser sociedades anónimas deportivas, pero el presidente tiene que tener plata, porque cuando se necesita tiene que poner plata. Si es así, seamos sociedades anónimas, no caigamos en esa hipocresía. Por eso me interesan estos debates. Desde mi experiencia, quiero ayudar a construir nuevos dirigentes, desde lo que aprendí de Julio (Grondona). Estoy convencido de que sé más de fútbol hoy que cuando estaba en el club, porque no tengo la urgencia del fin de semana.

image.png Germán Lerche dijo que los que ahora lo denuncian, antes le pìdieron echar a Vignatti de Colón.

—¿Habla con alguno de los actuales dirigentes de Colón?

—Hablo con muchos dirigentes y exdirigentes del fútbol argentino para intercambiar ideas y opiniones, pero con los dirigentes actuales no hablo. Tampoco me desespero por hablar, no es algo que me incomode.

—¿Cuánto cree que puede extenderse la causa?

—La verdad que no lo sé. Va a estar interesante si llegamos a la instancia del juicio oral, voy a poner en debate algunas cosas. Acá en Argentina hay un tema con la posverdad, que es cuando se instalan verdades a medias y las verdades objetivas ya no tienen valor. Pasó en la política en estos últimos cuatro-cinco años. Pasa también en el fútbol, sobre todo en sociedades como la nuestra. La posverdad dijo que me había comprado un departamento en Buenos Aires. Y después la realidad es que lo había alquilado y lo usaba para cuestiones familiares. Yo tenía otras obligaciones relacionadas con las selecciones nacionales. ¿Qué querían? ¿Que duerma en una plaza?

—¿Qué lazo tiene o quisiera tener actualmente con el fútbol?

—Me gustaría poder dar una mano y volcar toda mi experiencia a algún club del Interior del Ascenso, sea Federal A o Regional. Son clubes que tienen mucho para crecer y no tienen la impaciencia del hincha. Me gustaría dar una mano ahí. De hecho lo hago, porque me llama alguno del Interior del país, me pide consejo y doy una mano. Me gustaría poder desarrollar lo que hicimos en Colón en algún club que tenga todo para crecer. Creo que el fútbol debe acompañar las políticas públicas, del Gobierno Nacional, y hoy están orientadas a un crecimiento federal, horizontal, de igualdad de oportunidades. Y el fútbol debe transitar un camino en esa dirección.