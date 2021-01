Luciani: "Colón se convirtió en un estudio jurídico"

Ricardo Luciani, síndico por la oposición y candidato a vicepresidente de la lista de Ricardo Magdalena, charló por radio Sol 91.5 y en el inicio reconoció que "desde hace un tiempo la Agrupación Magdalena estamos siguiendo el tema con preocupación, hicimos una presentación para evacuar dudas y jamás nos respondieron. Nunca tuvimos respuestas, el socio no tiene una información certera en lo económico-financiero. No me siento bien en mi función porque no podemos hacer nada".