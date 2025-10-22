En Colón se ilusionan con la respuesta del paraguayo Alberto Espínola

Por estas horas, la dirigencia de Colón continúa negociando con Alberto Espíndola y habría un principio de acuerdo que le permitiría sortear la inhibición

Alberto Espínola habría aceptado la propuesta de Colón para saldar la deuda que el club mantiene con el defensor.

El 17 de octubre venció el plazo para que Colón le pagara la deuda que mantiene con Alberto Espínola. Y es que FIFA había fallado en favor del jugador y el Sabalero debía abonarle 375.000 dólares más 12.859.500 pesos, ambos montos con un interés anual del 5%.

Está claro que Colón no pagó y es por eso que se expone a la inhibición . Pero la misma aún no llegó, porque el jugador sigue negociando con la dirigencia.

En un primer momento, los dirigentes le ofrecieron pagarle en cuotas, propuesta que no aceptó y de esta manera, se dijo que Espínola quería todo el dinero en efectivo.

Por ello, se especuló con que Colón accediera a un préstamo para hacer frente al reclamo. No obstante, este miércoles, Radio Gol 96.7 informó que la dirigencia y el jugador habrían llegado a un acuerdo de palabra.

En este caso, la oferta de Colón sería saldar el monto total de la deuda en dos cuotas. Y eso habría sido aceptado por el futbolista. En consecuencia habrá que esperar a que ese acuerdo verbal se traduzca en los papeles.