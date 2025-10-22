El 17 de octubre venció el plazo para que Colón le pagara la deuda que mantiene con Alberto Espínola. Y es que FIFA había fallado en favor del jugador y el Sabalero debía abonarle 375.000 dólares más 12.859.500 pesos, ambos montos con un interés anual del 5%.
En Colón se ilusionan con la respuesta del paraguayo Alberto Espínola
Por estas horas, la dirigencia de Colón continúa negociando con Alberto Espíndola y habría un principio de acuerdo que le permitiría sortear la inhibición
Por Ovación
Colón podría llegar a un acuerdo y evitar la inhibición
Está claro que Colón no pagó y es por eso que se expone a la inhibición. Pero la misma aún no llegó, porque el jugador sigue negociando con la dirigencia.
En un primer momento, los dirigentes le ofrecieron pagarle en cuotas, propuesta que no aceptó y de esta manera, se dijo que Espínola quería todo el dinero en efectivo.
Por ello, se especuló con que Colón accediera a un préstamo para hacer frente al reclamo. No obstante, este miércoles, Radio Gol 96.7 informó que la dirigencia y el jugador habrían llegado a un acuerdo de palabra.
En este caso, la oferta de Colón sería saldar el monto total de la deuda en dos cuotas. Y eso habría sido aceptado por el futbolista. En consecuencia habrá que esperar a que ese acuerdo verbal se traduzca en los papeles.