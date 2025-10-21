Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los dos pibes que Colón quiere blindar para potenciar su patrimonio

Si bien hay temas se encararán tras las elecciones, en Colón saben que es clave fortalecer el patrimonio y se la haría primer contrato a dos pibes. ¿Quiénes?

21 de octubre 2025 · 17:09hs
Aunque Colón atraviesa meses de transición a la espera de las elecciones del 30 de noviembre, no todo está en pausa. En silencio, la dirigencia trabaja para asegurar el futuro de juveniles que comienzan a ganar protagonismo y que el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán seguiría con atención.

Los apuntados son Lautaro Gaitán y Jonás Ravano,ambos surgidos de las inferiores y que vienen mostrando condiciones. Sobre todo, con la necesidad de potenciar el patrimonio que tanto se diluyó con el descenso. Tanto es así como, apenas irrumpió Alan Forneris, fue vendido a Racing, por lo que claramente hay material abajo para potenciar.

Nuevos contratos en Colón

Lautaro Gaitán, mediocampista de buena técnica y dinámica, ya sumó seis partidos en la pasada Primera Nacional, donde demostró que puede competir en el primer nivel. Por eso, la idea de la dirigencia es ponerle candado y mejorarle sus condiciones pensando a futuro con el primer contrato profesional.

Lautaro Gait&aacute;n ya debut&oacute; en Col&oacute;n en la pasada Primera Nacional.

Lautaro Gaitán ya debutó en Colón en la pasada Primera Nacional.

Ravano, en tanto, se convirtió en una referencia de la defensa en la Selección del Ascenso, donde incluso porta la cinta de capitán. Su liderazgo y proyección lo transformaron en otra apuesta fuerte de la cantera sabalera. Viene pisando fuerte con miras al nuevo proyecto. UNO Santa Fe hace unas semanas hizo una recopilación de todos los pibes que debutaron en 2025.

Jonás Ravano es uno de los puntales de la reserva de Colón.

Más allá de que las grandes decisiones quedarán en manos del próximo gobierno, las conversaciones ya están en marcha para que Colón siga protegiendo su semillero y construyendo desde adentro la base del futuro.

