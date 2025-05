Luciani salió con los tapones de punta contra Godano y Moreno y Fabianesi

En diálogo con Radio Gol 96.7, el presidente de la agrupación Sangre de Campeones se refirió al momento institucional y futbolístico que atraviesa el club, pidiendo nada menos que la renuncia de Iván Moreno y Fabianesi y aseguró que hubiese preferido que se vaya Godano en vez de Negrete.

La palabra de Ricardo Luciani

Respecto al trabajo realizado por Moreno y Fabianesi indicó: "En cuanto a Iván Moreno no tengo ningún tipo de dudas, ha hecho las cosas muy mal. Y sin entrar en muchos detalles de esto, las incorporaciones que se han hecho este año, la verdad que tal vez se analizaron muy poco".

"Tal vez hubo algunas equivocaciones importantes como la del paraguayo (Jorge Sanguina) que vino ya con una lesión crónica, sumado a otras cuestiones más que a mí no me cierran como por ejemplo los 300.000 dólares que se pagaron por Castet. Y otras cositas más que han hecho que el rendimiento del equipo esté donde está", tiró.

Y para finalizar con el tema del director deportivo expresó: "No se controló la preparación física, yo creo que fue nocivo y me dolería y me molestaría mucho que sea partícipe de las cuatro incorporaciones ahora que son, entiendo, un detonante como para que Colón se acomode en la tabla. Por ese motivo, debería dar un paso al costado".

En cuanto a la salida de Marcelo Negrete y la continuidad de Víctor Godano dijo: "Hubiese preferido que se vaya Godano y no Marcelo Negrete, a quien conozco y sé de su capacidad y de su hombría. Además de ser un dirigente muy firme y muy ejecutivo en la gestión. Pero ahora que se fue, que Godano se quede y que tome las riendas del club, como no lo venía haciendo".

Y agregó: "Y a eso se se lo puedo decir acá y se lo puedo decir frente a frente porque la verdad que Godano estaba un poco alejado, no sé si ahora se habrá puesto en el lugar de presidente que es lo que necesitamos. Precisamos que sea ejecutivo, que resuelva y que haga lo mejor".

Por último y en referencia a este tema manifestó: "Que haga lo mejor que a él le parezca porque esa es la potestad que tiene, pero que haga. Así que si no está Marcelo (Negrete) bueno de hecho ya no está más, me parece que la comisión se vería muy frágil para gobernar el club si no estuvieran los dos, así que bueno, ahora ante esa falencia que se quede y que haga cosas".