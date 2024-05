Manuel Vicentini: "Colón necesita siempre estar al 100%"

Manuel Vicentini contó los secretos del Colón líder de la Zona B de la Primera Nacional y reveló: "No podemos levantar el pie del acelerador".

Colón buscará este domingo, a partir de las 15.45, levantar cabeza en la Zona B de la Primera Nacional que lidera, cuando reciba a Chaco For Ever en el estadio Brigadier López, en el marco de la fecha 16. El Sabalero llega de una dura derrota como visitante ante Defensores de Belgrano, que se le puso a dos puntos y quedó como escolta.

Uno de los jugadores de mejor presente y de una destacada regularidad es el arquero Manuel Vicentini, quien en diálogo con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), se refirió a la derrota ante Defensores de Belgrano, más allá que también habló del presente de Colón y el partido que se viene ante Chaco For Ever.

La versión de Vicentini sobre el Colón puntero

En el arranque de la entrevista, Vicentini hizo un balance general de lo que viene siendo la temporada de Colón, y explicó que "estamos cumpliendo la expectativa de pelear arriba. Llegando a la mitad del torneo nos encontramos con eso y con una diferencia para jugar con mayor tranquilidad. Este Colón tiene buen trato de pelota, es muy ofensivo y cuando mejor defiende es con la tenencia. De local se ven las mejores versiones, no solo por el apoyo de la gente sino también por el campo de juego, que saca nuestra mejor versión".

VicentiniColón.jpg El arquero de Colón, Manuel Vicentini, reconoció que el grupo crece y sabe a lo que apunta en este certamen. Prensa Colón

En cuanto a la composición del plantel de Colón, Vicentini destacó que hay una mezcla de experiencia y juventud, una linda comunión. Desde mi lugar mi comunicación más cercana es con los defensores, pero va todo por línea. A veces con un simple mensaje podés solucionar muchas cosas".

Sobre su momento en Colón, Vicentino reveló que "me siento bien, quizás porque estamos haciendo las cosas bien y este club tiene el rótulo de candidato. Vine a este Colón a buscar lo que todos queremos. Por eso cuando me llegó la propuesta hice todo lo posible para que se concrete, Colón es inmenso para la categoría".

"Uno siente la exigencia y lo que se busca es trasladar lo que uno recorrió para brindar confianza. Me agarra en un momento, más maduro y sabiendo canalizar la presión. Semana tras semana en un club como este brindás examen, siendo una exigencia que está buena para no sacar el pie del acelerador. Colón necesita estar siempre al 110%. No podemos levantar el pie del acelerador en ningún momento", reveló en otro tramo.

Lo que es jugar en casa para Vicentini en Colón

Sobre cómo debe jugar Colón sus partidos en el Brigadier López, opinó: "En casa nos hacernos fuertes, pero no hay que arrebatarnos, porque nos puede ir mal. Si mantenemos esta regularidad podremos llegar más holgados al final. Esto es ir partido a partido".

"Lo que se generó en este Colón en tan poco tiempo, con apenas cuatro jugadores que se conocían del torneo anterior y que todo se ensamble de esta manera para este arranque, es muy meritorio. Era algo que me daba miedo, porque en la categoría con nombre solo no ganás, pero lo que se está haciendo es muy bueno. Siempre con el objetivo de estar peleando bien arriba", cerró el arquero Vicentini.