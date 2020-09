Una de las prioridades para el DT Eduardo Domínguez en Colón era intentar retener al paraguayo Marcelo Estigarribia. Sin embargo, lo económico fue un gran condicionante y por eso decidió por volver a su país durante la etapa menos compleja de la cuarentena en cuanto a contagios. Allí esperó el llamado de los dirigentes y, si bien hubo algunos tanteos, el ciclo llegó a su fin. Hoy encontró su camino en Deportivo Maldonado de Uruguay, donde deslumbró a la gran mayoría en apenas un puñado de partidos.

Debutó como titular ante Peñarol el pasado 19 de agosto, previo a realizar un aislamiento junto a su familia y sin que su fichaje se haya hecho público, se metió en la alineación con apenas un entrenamiento. Sin dudas que se dieron cuenta de lo que podía dar y lo mandaron sin dudarlo a la cancha.

image.png Después de jugar en Colón, Marcelo Estigarribia deslumbra en el fútbol uruguayo jugando para Maldonado

Según contó al programa Hora 25, de Radio Oriental, no lo dudó al momento de partir hacia Uruguay por su vinculación a Deportivo Maldonado, aunque aclaró que no tomó la decisión únicamente por cumplir con un contrato, a la vez que reveló el motivo que lo llevó a no continuar en Santa Fe.

“Tenía muchas posibilidades de renovar con Colón, pero había incertidumbre por el tema de la pandemia. Regresé de Santa Fe a Paraguay con toda mi familia. Cuando surgió esta posibilidad, como pertenezco al grupo de Deportivo Maldonado y tengo contrato hasta fin de año, hablé con la institución y con Francisco (Palladino), que me contó el proyecto del club”, explicó Marcelo Estigarribia.

image.png Marcelo Estigarribia, hoy en Deportivo Maldonado, admitió que la incertidumbre de la pandemia lo llevó a alejarse de Colón

“Mi idea era jugar, ganar ritmo y no perder tiempo. El proyecto es serio y ellos tenían ganas de que yo viniera. Hicieron todo lo necesario y me consiguieron una casa y los permisos para volar desde Paraguay. Se hizo todo más fácil. Es una nueva experiencia y no lo tomo como venir a cumplir un contrato; vine a rendir, a jugar, a ganar ritmo y a ayudar en lo que pueda", esgrimió Chelo.

Debutó ante Peñarol con victoria 2-0 disputando los 90 minutos y luego repitió en el 1-0 visitando a River. Salió sentido en el entretiempo de lo que fue derrota 3-0 como local a manos de Torque y volvió a jugar todo el partido en la victoria 2-1 a domicilio sobre Plaza Colonia.

“Físicamente estaba bien, pero en lo futbolístico venía sin un partido oficial desde el último con Colón. Me faltaba eso, pero me adapté bastante bien a los compañeros, a lo que pide el cuerpo técnico y a la liga uruguaya, que es muy competitiva. Es muy difícil ganar”, expresó.