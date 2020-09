Piovi le pidió a Colón un permiso porque el lunes será padre

La semana de Colón trajo importantes novedades. Entre lo más destacado, el acuerdo para la incorporación del defensor Gonzalo Piovi, cuyo pase le pertenece a Racing, pero que en la última temporada jugó en Defensa y Justicia. Un jugador que reúne las características que andaba precisando el DT Eduardo Domínguez. Por ahora no viajó hacia Santa Fe por un motivo más que especial: será padre.

El jugador tiene definido su futuro desde hace unos días, pero recién este viernes se despidió de Racing.Tras completar la cesión de un año en Defensa y Justicia, recibió una autorización del Sabalero, que le permitió cumplirle un deseo: incorporarse después de que Jazmín, su segunda hija (ya es papá de Francisca), nazca en Buenos Aires con fecha para este lunes. Una vez que su pareja se recupere luego de dar a luz, se trasladará a la capital de la provincia con el fin de pasar por la revisión médica y firmar su contrato y quedar en aislamiento obligatorio por 14 días.

Gonzalo Piovi.jpeg Gonzalo Piovi le pidió un permiso a Colón para presentarse después del lunes por será padre. Foto: Racing del Alma

De 25 años (el martes festejará los 26), Gonzalo Piovi será refuerzo de Colón a préstamo hasta diciembre de 2021, sin cargo y con una opción de compra de 1.000.000 de dólares por el 50% del pase. Si bien tiene convenio con Racing es hasta junio de 2022, el club se lo extenderá hasta diciembre de ese año. La Academia posee el 65% de la ficha que le compró a Argentinos en cerca de 1.000.000 de dólares. El Bicho conserva el resto.

Si todo marcha por los carriles correctos, se sumará al colombiano Yeiler Góez, también con todo cerrado para jugar en Colón, pero que recién estará a disposición entre el 15 o 16 del corriente, ya que espera un vuelvo humanitario. Dos buenas noticias después de tantas malas para el DT, que de igual modo insiste en incorporar un volante ofensivo por las bandas.

El mercado de pases no está fácil y por eso la dirigencia no tiene apuro en avanzar en algunos temas. Pero Domínguez sabe que, la cara nueva que venga de otra provincia, deberá hacer cuarentena y no lo tendrá por dos semanas. Más que nada, por si se resuelve la vuelta del fútbol para finales de septiembre. Temas que son de la agenda en un Sabalero que de a poco se va armando.