Colón completó otra semana de alta tensión y sin refuerzos

Colón llevó adelante este sábado por la mañana el último entrenamiento de la cuarta semana desde que la AFA lo habilitó bajo un estricto protocolo sanitario y sin refuerzos . Días otra vez cargados de novedades respecto al armado del próximo plantel, que s ería con el que pretende contar el DT Eduardo Domínguez. Días de mucha tensión .

• LEER MÁS: Se enfría la llegada de Guido Mainero a Colón

El inicio del trabajo vino con un clima caliente , primero por el faltazo de Agustín Doffo, que se considera despedido por falta de pagó, ya que el club no respondió a la intimación por deudas. Segundo, con l a presencia al predio acompañado de un abogado del defensor uruguayo Rafael García , a quien no le permitieron el ingreso. Esto se debió a que se le comunicó previamente que no asista al trabajo por irregularidades en su permiso de trabajo.

Agustín Doffo.jpg Agustín Doffo no se presentó a entrenar al considerarse despedido en Colón, iniciando la semana de tensión. Foto: @AliceCoronel12

Colón quiere quedar al margen de una acción y eso dejó en claro el presidente José Vignatti en sus últimas declaraciones: " Con García hay una situación anormal y el club no puede ser cómplice de eso . Ronaldino por entrar de una manera parecida a Paraguay fue preso. Por eso denunciamos esa irregularidad ". Al parecer, la visa de trabajo del charrúa expiró en Abril y así y todo se presentó nuevamente en Santa Fe. Situaciones que se buscan resolver para evitar juicios y, desde ya, pagar menos .

• LEER MÁS: Yeiler Góez refuerzo de Colón: "Soy similar a Fernando Gago"

Por el lado de las buenas noticias, se llegó a un nuevo acuerdo con Brian Fernández, que cedió gran parte de la deuda (se habla de un 70%) y además resignó una importante suma de su sueldo. Algo que todavía no se logró con Lucas Viatri, a la postre el ultimo con el que resta arreglar. No hubo intimación, pero hasta el momento no quiere saber nada con perder algo del saldo y mucho menos una renegociación de vínculo.

Brian Fernández.jpg Brian Fernández decidió con el corazón y llegó a un nuevo acuerdo con Colón. Foto: @fedeloute15

Respecto a los refuerzos, se confirmó que está todo cerrado para el arribo del joven colombiano Yeiler Góez, de 20 años, desde Atlético Nacional de Medellín. Está a la espera de un vuelo humanitario para llegar a Argentina y luego trasladarse a Santa Fe para hacer los 14 días de aislamiento.

• LEER MÁS: Domínguez espera el guiño de AFA para hacer fútbol en Colón

Mientras que sería inminente la contratación del defensor Gonzalo Piovi, que espera que le envíen el contrato a Buenos Aires. Restan algunos detalles, pero estaría todo cocinado, tal como se lo confirmó un alto dirigente a UNO Santa Fe. Vendría como reemplazo de Rafael García, que claramente se irá de Colón.

Eduardo Domínguez.jpg Eduardo Domínguez espera por los refuerzos en Colón en una semana cargada de tensión y novedades. Foto: prensa Colón Prensa Colón

Después, Eduardo Domínguez está muy expectante a la nueva habilitación de AFA para empezar con los entrenamientos futbolísticos. Por ahora fueron solo tareas físicas y, si llega el OK, la idea pasaría por darle rodaje a partidos internos y después ver la chance de amistosos. El plantel tendrá domingo de descanso y volverá al trabajo el lunes próximos en Ciudad Fútbol.