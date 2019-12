Colón sorprendió en su momento al concretar la incorporación más resonante del mercado de pases: Luis Rodríguez, figura de Atlético Tucumán y uno de los talentos más importantes de la Superliga. Después, pagó con creces la inversión y no demoró demasiado en ganarse a los hinchas. Un año le bastó para volverse un emblema y en el capitán.

Sin embargo, tras perder la final de la Copa Sudamericana las dudas empezaron a girar a su alrededor. Más que nada, con esa reflexión que dejó helados a muchos: "Tendremos que replantearnos varias cosas y ver cómo seguimos". A partir de allí, se edificó un sinnúmero de rumores que parecieron apaciguarse con las declaraciones de su representante, Roberto San Juan, quien fue tajante en más de una ocasión diciendo que se quedará en Santa Fe a cumplir su contrato.

Sin embargo, Pulga siempre dejó abierta la puerta de salida en sus escasas apariciones públicas. Trascartón, Diego Maradona lo quiere para Gimnasia (LP) y el misterio en lugar de develarse se agudizó. Pero para reforzar todavía más el manto de dudas respecto a la continuidad del oriundo de Simoca, el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, enfatizó el signo de pregunta.

"Lo hicimos públicamente. Consideramos que Atlético Tucumán es su segunda casa y tiene las puertas abiertas si tiene ganas de volver. Si bien es cierto que se fue hace poco, si quiere volver estamos dispuestos a sentarnos a hablar. Depende de su decisión, que hable con la gente de Colón y esperar la respuesta que tiene. Nosotros no tenemos problema de sentarnos a hablar", habló en el programa La Oral Deportiva que en Santa Fe se escucha en Radio Gol 96.7.

Pero la cosa no quedó solo ahí: "La ida de él quedó en situaciones dudosas, se la emparentaba con cosas políticas y nada que ver. Fuimos muy respetuosos en eso. Nosotros podríamos haber puesto un audio al aire del Pulga, donde iba a quedar claro que se marchaba por una determinación personal y no lo pusimos. Si tenemos que recibir algunos azotes los vamos a recibir por eso, porque respetamos al jugador y no nos parecía necesario subir esos audios".

Aunque lo que causó el sacudón fue lo que dijo después: "Lo vi hace poco tiempo y él tiene ganas de volver. Pero somos respetuosos con la gente de Colón, con quienes tenemos una buena relación. Con la trayectoria de él y lo que significa para Atlético, le explicamos que tiene que hacer lo mismo de cuando se fue para poder volver. Entendió perfectamente a lo que nos referíamos y seguramente estará viendo qué es lo que hace".

En el final, le abrió todavía más las puertas, pero siempre poniendo en alto al tener contrato con el Rojinegro: "Si es por él, creo que hubiese estado listo para entrenar mañana acá. Tiene muchas ganas, pero después tiene que ver cómo resuelve todo con Colón".