Lago, por la llegada de Medrán a Colón: "Hay que hacer mea culpa, ya pasaron varios técnicos"

El extremo de Colón, Ignacio Lago, contó cómo fue la primera práctica con Ezequiel Medrán al mando, a quien tuvo en Atlético de Rafaela. Fue autocrítico también

El ciclo de Ezequiel Medrán comenzó este miércoles en Colón con el objetivo de recomponer el rumbo en las últimas siete fechas de la Primera Nacional. Tras la primera práctica, el extremo Ignacio Lago brindó declaraciones con tono autocrítico, dejando en claro que el plantel debe asumir su parte de responsabilidad.

“Sensaciones renovadas y con una nueva idea, así que a meterle”, expresó con entusiasmo al hablar del arranque del nuevo proceso, aunque sin esquivar la realidad: “Cuando hay un cambio de técnico es porque algo no está saliendo. Es un poco todo de confusión. Cada técnico viene con su libreto y hay que acomodarse. No tenemos mucho tiempo, por lo que hay que captar rápido”.

El atacante, que ya había sido dirigido por Medrán en Atlético de Rafaela, valoró su forma de trabajo: "Es un técnico que trabaja mucho, con intensidad. Es de la camada joven, de los que optan por el orden. Primero cuidarnos y luego, con libertad para pensar para adelante”.

Lo que viene en Colón con Medrán

En medio de la previa del partido clave ante Chacarita, Lago dejó una frase que resume el sentir general del plantel tras varios cambios en el banco: “Hay un cambio de aire siempre al comienzo por la ilusión de mejorar las cosas, pero ya pasaron muchos técnicos y hay que hacer un poco de mea culpa, porque somos los jugadores quienes estamos desde el comienzo”.

Lago volverá a ser dirigido por Medrán en Colón tras el paso anterior en Atlético de Rafaela.

Además, anticipó que Medrán ya empezó a plasmar una idea para lo que viene, pero aclaró que la clave estará en la respuesta del grupo: “Ya plasmó una idea pensando en Chacarita, pero tendremos que pensar más en lo que podemos dar nosotros como equipo. Hay que adaptarse a lo que él pretenda, y hacerlo sabiendo que no tenemos mucho margen”.

Por último, reflexionó sobre el impacto emocional que generan los constantes cambios en el cuerpo técnico: “Que se vayan los técnicos es duro, porque hasta cierto punto uno es responsable y se toma con dolor”.