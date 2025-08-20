Uno Santa Fe | Colón | Colón

Lago, por la llegada de Medrán a Colón: "Hay que hacer mea culpa, ya pasaron varios técnicos"

El extremo de Colón, Ignacio Lago, contó cómo fue la primera práctica con Ezequiel Medrán al mando, a quien tuvo en Atlético de Rafaela. Fue autocrítico también

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2025 · 19:00hs
Lago, por la llegada de Medrán a Colón: Hay que hacer mea culpa, ya pasaron varios técnicos

UNO Santa Fe | José Busiemi

El ciclo de Ezequiel Medrán comenzó este miércoles en Colón con el objetivo de recomponer el rumbo en las últimas siete fechas de la Primera Nacional. Tras la primera práctica, el extremo Ignacio Lago brindó declaraciones con tono autocrítico, dejando en claro que el plantel debe asumir su parte de responsabilidad.

• LEER MÁS: Arrancó en Colón el ciclo de Ezequiel Medrán en busca de generar un sacudón positivo

“Sensaciones renovadas y con una nueva idea, así que a meterle”, expresó con entusiasmo al hablar del arranque del nuevo proceso, aunque sin esquivar la realidad: “Cuando hay un cambio de técnico es porque algo no está saliendo. Es un poco todo de confusión. Cada técnico viene con su libreto y hay que acomodarse. No tenemos mucho tiempo, por lo que hay que captar rápido”.

• LEER MÁS: Minella se despidió del plantel de Colón: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

El atacante, que ya había sido dirigido por Medrán en Atlético de Rafaela, valoró su forma de trabajo: "Es un técnico que trabaja mucho, con intensidad. Es de la camada joven, de los que optan por el orden. Primero cuidarnos y luego, con libertad para pensar para adelante”.

• LEER MÁS: El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

Lo que viene en Colón con Medrán

En medio de la previa del partido clave ante Chacarita, Lago dejó una frase que resume el sentir general del plantel tras varios cambios en el banco: “Hay un cambio de aire siempre al comienzo por la ilusión de mejorar las cosas, pero ya pasaron muchos técnicos y hay que hacer un poco de mea culpa, porque somos los jugadores quienes estamos desde el comienzo”.

Colón Agropecuario Ignacio Lago
Lago volver&aacute; a ser dirigido por Medr&aacute;n en Col&oacute;n tras el paso anterior en Atl&eacute;tico de Rafaela.

Lago volverá a ser dirigido por Medrán en Colón tras el paso anterior en Atlético de Rafaela.

Además, anticipó que Medrán ya empezó a plasmar una idea para lo que viene, pero aclaró que la clave estará en la respuesta del grupo: “Ya plasmó una idea pensando en Chacarita, pero tendremos que pensar más en lo que podemos dar nosotros como equipo. Hay que adaptarse a lo que él pretenda, y hacerlo sabiendo que no tenemos mucho margen”.

• LEER MÁS: Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Por último, reflexionó sobre el impacto emocional que generan los constantes cambios en el cuerpo técnico: “Que se vayan los técnicos es duro, porque hasta cierto punto uno es responsable y se toma con dolor”.

Colón Ignacio Lago Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
minella se despidio del plantel: tenia fuerzas para seguir, pero entiendo la decision

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

Caicedo (izquierda) y Guerra (derecha) jugarán la AmeriCup con Colombia y Venezuela, respectivamente.

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

por lejos, colon es el peor de la segunda rueda en la zona b

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Gigliotti despertó ilusión que luego se transformó en decepción.

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

Lo último

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: Muy intenso y con orden

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Último Momento
A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: Muy intenso y con orden

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Lago, tras la llegada de Medrán: Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos

Lago, tras la llegada de Medrán: "Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos"

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordenan a la billetera virtual cesar el cobro

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordenan a la billetera virtual cesar el cobro

Ovación
Minella se despidió del plantel: Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Colón, pendiente de la posible venta de Beltrán a CSKA de Moscú

Colón, pendiente de la posible venta de Beltrán a CSKA de Moscú

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"