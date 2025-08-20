Uno Santa Fe | Santa Fe | ÁREAS METROPOLITANAS

Áreas metropolitanas y cooperación intermunicipal: cómo quedaría regulado en la nueva Constitución

La Convención Reformadora avanza en la reforma de la Constitución provincial con un dictamen que establece la posibilidad de crear áreas metropolitanas, fortalecer la cooperación entre municipios y promover acuerdos con distintos niveles del Estado y organismos internacionales.

20 de agosto 2025 · 20:03hs
La Comisión de Régimen Municipal

La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial presentó un dictamen clave sobre áreas metropolitanas

La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial presentó un dictamen clave sobre áreas metropolitanas que busca consolidar la colaboración entre municipios y con otros niveles del Estado.

Según el texto, los municipios podrán celebrar convenios entre sí, con entes supramunicipales, con la provincia, con otras provincias y con el Estado Federal, con el objetivo de promover el desarrollo regional, organizar servicios y obras públicas, y planificar políticas de interés común. Este marco de cooperación también permitirá implementar mecanismos de asistencia técnica y financiera y fortalecer las capacidades institucionales y administrativas locales.

LEER MÁS: Convención Reformadora: el diputado Emiliano Peralta cuestionó la habilitación de la reelección al gobernador actual

Dictamen

El dictamen establece además que los municipios podrán constituir regiones, áreas metropolitanas y regímenes de asociación intermunicipal y supra municipal, así como crear organismos y entes destinados a la coordinación y desarrollo de funciones de interés común. La provincia tendrá un rol activo en la promoción de la colaboración intermunicipal y la regionalización local y metropolitana, garantizando que los acuerdos se enmarquen en políticas de desarrollo sostenibles y democráticas.

Asimismo, las áreas metropolitanas podrán constituirse como personas de derecho público de carácter no estatal, con aprobación de los órganos legislativos de los municipios involucrados. Su constitución deberá asegurar un gobierno democrático, con participación estable de sus integrantes, equidad en el manejo presupuestario, sostenibilidad en el tiempo y la incorporación de la provincia en aquellos casos en que existan materias concurrentes.

LEER MÁS: Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro

El dictamen también enfatiza que las relaciones de los municipios entre sí y con otros entes o niveles estatales deberán desarrollarse con base en los principios de colaboración, participación, auxilio, cooperación y coordinación, y habilita a los municipios a celebrar convenios con organismos internacionales de integración y cooperación, ampliando la perspectiva de planificación regional y desarrollo conjunto.

Con este marco, la Convención busca sentar las bases para un modelo de gestión regional integrada, donde los municipios trabajen coordinadamente, con participación ciudadana y sostenibilidad presupuestaria, apuntando a modernizar la organización territorial de la provincia de Santa Fe.

ÁREAS METROPOLITANAS Constitución regular dictamen
Noticias relacionadas
Olivares acusó a Amsafe de querer manejar los fondos de Iapos y afirmó: No dejaremos que el kirchnerismo meta la mano

Olivares acusó a Amsafé de querer "manejar los fondos de Iapos" y afirmó: "No dejaremos que el kirchnerismo meta la mano"

La oposición logró rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

Duro revés para el Gobierno: la oposición logró rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

donacion de organos en corazon parado: de que se trata el nuevo protocolo para salvar mas vidas en santa fe

Donación de órganos en "corazón parado": de qué se trata el nuevo protocolo para salvar más vidas en Santa Fe

Tragedia en San Lorenzo. Cinco operarios murieron al caerse un montacarga en una obra en construcción

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Lo último

El gobierno consiguió mantener en Diputados el veto al aumento para jubilados

El gobierno consiguió mantener en Diputados el veto al aumento para jubilados

Paritaria municipal: los intendentes ofrecieron un incremento salarial del 7%

Paritaria municipal: los intendentes ofrecieron un incremento salarial del 7%

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

Último Momento
El gobierno consiguió mantener en Diputados el veto al aumento para jubilados

El gobierno consiguió mantener en Diputados el veto al aumento para jubilados

Paritaria municipal: los intendentes ofrecieron un incremento salarial del 7%

Paritaria municipal: los intendentes ofrecieron un incremento salarial del 7%

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

Áreas metropolitanas y cooperación intermunicipal: cómo quedaría regulado en la nueva Constitución

Áreas metropolitanas y cooperación intermunicipal: cómo quedaría regulado en la nueva Constitución

Sigue la sal: Lago sufrió una fractura en la mano y es duda para recibir a Chacarita

Sigue la sal: Lago sufrió una fractura en la mano y es duda para recibir a Chacarita

Ovación
Lago, tras la llegada de Medrán: Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos

Lago, tras la llegada de Medrán: "Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos"

Minella se despidió del plantel: Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"