Áreas metropolitanas y cooperación intermunicipal: cómo quedaría regulado en la nueva Constitución

La Convención Reformadora avanza en la reforma de la Constitución provincial con un dictamen que establece la posibilidad de crear áreas metropolitanas, fortalecer la cooperación entre municipios y promover acuerdos con distintos niveles del Estado y organismos internacionales.

La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial presentó un dictamen clave sobre áreas metropolitanas que busca consolidar la colaboración entre municipios y con otros niveles del Estado.

Según el texto, los municipios podrán celebrar convenios entre sí, con entes supramunicipales, con la provincia, con otras provincias y con el Estado Federal , con el objetivo de promover el desarrollo regional, organizar servicios y obras públicas, y planificar políticas de interés común . Este marco de cooperación también permitirá implementar mecanismos de asistencia técnica y financiera y fortalecer las capacidades institucionales y administrativas locales.

Dictamen

El dictamen establece además que los municipios podrán constituir regiones, áreas metropolitanas y regímenes de asociación intermunicipal y supra municipal, así como crear organismos y entes destinados a la coordinación y desarrollo de funciones de interés común. La provincia tendrá un rol activo en la promoción de la colaboración intermunicipal y la regionalización local y metropolitana, garantizando que los acuerdos se enmarquen en políticas de desarrollo sostenibles y democráticas.

Asimismo, las áreas metropolitanas podrán constituirse como personas de derecho público de carácter no estatal, con aprobación de los órganos legislativos de los municipios involucrados. Su constitución deberá asegurar un gobierno democrático, con participación estable de sus integrantes, equidad en el manejo presupuestario, sostenibilidad en el tiempo y la incorporación de la provincia en aquellos casos en que existan materias concurrentes.

El dictamen también enfatiza que las relaciones de los municipios entre sí y con otros entes o niveles estatales deberán desarrollarse con base en los principios de colaboración, participación, auxilio, cooperación y coordinación, y habilita a los municipios a celebrar convenios con organismos internacionales de integración y cooperación, ampliando la perspectiva de planificación regional y desarrollo conjunto.

Con este marco, la Convención busca sentar las bases para un modelo de gestión regional integrada, donde los municipios trabajen coordinadamente, con participación ciudadana y sostenibilidad presupuestaria, apuntando a modernizar la organización territorial de la provincia de Santa Fe.