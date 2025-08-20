Uno Santa Fe | Santa Fe | paritaria

Paritaria municipal: los intendentes ofrecieron un incremento salarial del 7%

Ahora, Festram realizará un plenario de secretarios generales el próximo lunes, con la totalidad de los representantes de sindicatos de base, para analizar la oferta recibida.

20 de agosto 2025 · 20:47hs
Paritaria municipal: los intendentes ofrecieron un incremento salarial del 7%

Este miércoles se reunieron los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales en la paritaria con el gremio Festram para darle continuidad a la negociación salarial del presente año.

Vale recordar que durante el mes de julio los trabajadores municipales ejecutaron varios días de protesta en semanas continuas.

Las autoridades de Municipios y Comunas trasladaron una propuesta salarial por el plazo de seis meses, con un porcentaje total de 7%, distribuido en 1,5 % en julio, 1,5% en agosto, 1% en septiembre, 1% en octubre, 1% en noviembre y 1% en diciembre.

Festram realizará un Plenario de Secretarios Generales a fin de resolver con la totalidad de los representantes de Sindicatos de base sobre el esquema salarial ofrecido. Dicho Plenario se realizará el lunes 25 de Agosto.

Festram denunció intimidaciones a los manifestantes durante el paro

Durante finales de mayo y principios de junio, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) llevó adelante jornadas consecutivas de protesta, con paros en todo el territorio provincial y cortes de ruta en tres puntos estratégicos: Ceres, Santa Fe capital y Capitán Bermúdez.

La medida fue adoptada en respuesta a lo que desde el gremio califican como un “profundo malestar” por la política salarial del gobierno de Maximiliano Pullaro, especialmente la decisión de varios intendentes radicales y del PRO de otorgar aumentos por decreto, sin acuerdo paritario.

“Los/as trabajadores/as municipales expresamos nuestro rechazo a las políticas del Gobernador, pero en particular nuestra disconformidad con los aumentos impuestos sin negociación, una práctica que vulnera el marco legal y el respeto por las entidades sindicales”, expresaron desde Festram mediante un comunicado oficial.

Desde la organización sindical alertaron sobre la presencia de efectivos policiales y de Gendarmería Nacional en los puntos de protesta, especialmente en la ciudad de Ceres, donde se habría evidenciado una actitud “intimidatoria” hacia los manifestantes.

