Paritaria municipal: los intendentes ofrecieron un incremento salarial del 7%

Ahora, Festram realizará un plenario de secretarios generales el próximo lunes, con la totalidad de los representantes de sindicatos de base, para analizar la oferta recibida.

Este miércoles se reunieron los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales en la paritaria con el gremio Festram para darle continuidad a la negociación salarial del presente año.

Vale recordar que durante el mes de julio los trabajadores municipales ejecutaron varios días de protesta en semanas continuas .

Las autoridades de Municipios y Comunas trasladaron una propuesta salarial por el plazo de seis meses, con un porcentaje total de 7%, distribuido en 1,5 % en julio, 1,5% en agosto, 1% en septiembre, 1% en octubre, 1% en noviembre y 1% en diciembre.

Festram realizará un Plenario de Secretarios Generales a fin de resolver con la totalidad de los representantes de Sindicatos de base sobre el esquema salarial ofrecido. Dicho Plenario se realizará el lunes 25 de Agosto.

Festram denunció intimidaciones a los manifestantes durante el paro

Durante finales de mayo y principios de junio, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) llevó adelante jornadas consecutivas de protesta, con paros en todo el territorio provincial y cortes de ruta en tres puntos estratégicos: Ceres, Santa Fe capital y Capitán Bermúdez.

La medida fue adoptada en respuesta a lo que desde el gremio califican como un “profundo malestar” por la política salarial del gobierno de Maximiliano Pullaro, especialmente la decisión de varios intendentes radicales y del PRO de otorgar aumentos por decreto, sin acuerdo paritario.

“Los/as trabajadores/as municipales expresamos nuestro rechazo a las políticas del Gobernador, pero en particular nuestra disconformidad con los aumentos impuestos sin negociación, una práctica que vulnera el marco legal y el respeto por las entidades sindicales”, expresaron desde Festram mediante un comunicado oficial.

Desde la organización sindical alertaron sobre la presencia de efectivos policiales y de Gendarmería Nacional en los puntos de protesta, especialmente en la ciudad de Ceres, donde se habría evidenciado una actitud “intimidatoria” hacia los manifestantes.