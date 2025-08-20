Uno Santa Fe | Colón | Colón

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

El defensor Brian Negro dijo que "por las urgencias, es día a día" en Colón y que se nota que Ezequiel Medrán "llegó con muchas ganas de trabajar"

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2025 · 19:24hs
Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: Muy intenso y con orden

UNO Santa Fe | José Busiemi

El plantel de Colón puso primera este miércoles de la mano de Ezequiel Medrán como nuevo técnico. En ese contexto, el defensor Brian Negro habló tras la primera práctica en el predio 4 de Junio, dejando en claro que el grupo tiene en claro la urgencia del momento y la necesidad de reaccionar cuanto antes.

• LEER MÁS: Lago, por la llegada de Medrán a Colón: "Hay que hacer mea culpa, ya pasaron varios técnicos"

“Primer entrenamiento intenso. Laburamos en defensa y mañana (por este jueves) el ataque. Todo con orden, ya que no tenemos muchos días”, dijo en referencia al poco margen que tiene el flamante conductor para preparar el equipo de cara al duelo ante Chacarita de la fecha 28 del Grupo B de la Primera Nacional.

• LEER MÁS: Arrancó en Colón el ciclo de Ezequiel Medrán en busca de generar un sacudón positivo

El Sabalero atraviesa una campaña paupérrima, con malos resultados que lo alejaron del Reducido y lo mantienen en zona de preocupación por el descenso. En ese marco, el zurdo remarcó la importancia de la predisposición del plantel y el enfoque del nuevo cuerpo técnico: “Como estamos con urgencias, es todo día a día. Lo recibimos bien y se nota que quiere trabajar. A poner lo mejor”.

Brian Negro
Negro habló de la llegada de Medrán a Colón.

Negro habló de la llegada de Medrán a Colón.

Negro, sin vuelta en Colón por el arribo de Medrán

Medrán comenzó el trabajo apuntando a ordenar lo básico: defensa, intensidad y mentalidad. En ese sentido, Negro destacó: “Trataremos de acoplarnos a lo que nos piden. Se enfocó más que nada en lo anímico. La cabeza es clave”.

• LEER MÁS: Minella se despidió del plantel de Colón: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

El defensor fue claro al marcar el objetivo inmediato de aquí al final del campeonato: “Sabemos que tenemos siete finales y hay que sumar lo más que se pueda para terminar de otra manera el año”.

Colón Brian Negro Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
minella se despidio del plantel: tenia fuerzas para seguir, pero entiendo la decision

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

Caicedo (izquierda) y Guerra (derecha) jugarán la AmeriCup con Colombia y Venezuela, respectivamente.

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

por lejos, colon es el peor de la segunda rueda en la zona b

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Gigliotti despertó ilusión que luego se transformó en decepción.

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

Lo último

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: Muy intenso y con orden

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Último Momento
A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: Muy intenso y con orden

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Lago, tras la llegada de Medrán: Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos

Lago, tras la llegada de Medrán: "Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos"

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordenan a la billetera virtual cesar el cobro

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordenan a la billetera virtual cesar el cobro

Ovación
Minella se despidió del plantel: Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Colón, pendiente de la posible venta de Beltrán a CSKA de Moscú

Colón, pendiente de la posible venta de Beltrán a CSKA de Moscú

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"