Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

El defensor Brian Negro dijo que "por las urgencias, es día a día" en Colón y que se nota que Ezequiel Medrán "llegó con muchas ganas de trabajar"

El plantel de Colón puso primera este miércoles de la mano de Ezequiel Medrán como nuevo técnico. En ese contexto, el defensor Brian Negro habló tras la primera práctica en el predio 4 de Junio, dejando en claro que el grupo tiene en claro la urgencia del momento y la necesidad de reaccionar cuanto antes.

“Primer entrenamiento intenso. Laburamos en defensa y mañana (por este jueves) el ataque. Todo con orden, ya que no tenemos muchos días”, dijo en referencia al poco margen que tiene el flamante conductor para preparar el equipo de cara al duelo ante Chacarita de la fecha 28 del Grupo B de la Primera Nacional.

El Sabalero atraviesa una campaña paupérrima, con malos resultados que lo alejaron del Reducido y lo mantienen en zona de preocupación por el descenso. En ese marco, el zurdo remarcó la importancia de la predisposición del plantel y el enfoque del nuevo cuerpo técnico: “Como estamos con urgencias, es todo día a día. Lo recibimos bien y se nota que quiere trabajar. A poner lo mejor”.

Brian Negro Negro habló de la llegada de Medrán a Colón. Prensa Colón

Negro, sin vuelta en Colón por el arribo de Medrán

Medrán comenzó el trabajo apuntando a ordenar lo básico: defensa, intensidad y mentalidad. En ese sentido, Negro destacó: “Trataremos de acoplarnos a lo que nos piden. Se enfocó más que nada en lo anímico. La cabeza es clave”.

El defensor fue claro al marcar el objetivo inmediato de aquí al final del campeonato: “Sabemos que tenemos siete finales y hay que sumar lo más que se pueda para terminar de otra manera el año”.