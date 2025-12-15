Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar de contrato

Colón avanzó en las negociaciones con el arquero Matías Budiño , de 1,87 m y destacado en Estudiantes de Buenos Aires.

Matías Budiño arribará a Santa Fe esta noche de lunes , y para el martes está prevista la revisión médica . Una vez completados los estudios, firmará su contrato y se sumará oficialmente al equipo, aportando seguridad en el arco.

Con la llegada de Budiño, Colón refuerza su estructura, alineándose con la estrategia del cuerpo técnico de contar con jugadores experimentados para afrontar los desafíos de la temporada.

¿Quién es Matías Budiño?

Matías Budiño nació en San Pedro el 3 de julio de 1995 y mide 1,87 metro. Se encuentra en un momento de madurez deportiva, con rendimiento constante y seguridad bajo los tres palos. Su contrato con Estudiantes de Buenos Aires se extiende hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier operación dependerá de un acuerdo entre instituciones.

El arquero se destaca por su regularidad, presencia y experiencia, características que encajan perfectamente en el perfil que busca Ezequiel Medrán para Colón, un técnico que conoce el puesto de arquero como pocos y prioriza seguridad y confianza en el arco.