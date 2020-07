"Me siento más cómodo jugando como volante central"

Rafael García llegó en enero de este año y Colón le hizo un contrato por dos años y medio hasta junio del 2022. Fue el primer refuerzo en este 2020 y era un jugador que el presidente José Vignatti ya lo tenía apuntando desde hacía un tiempo. Además venía de ser campeón con Nacional de Uruguay pero jugando como volante central.

Arrancó como titular en la derrota ante Central Córdoba de Santiago del Estero, pero con el correr de los partidos bajó su nivel al punto tal de perder la titularidad con Diego Osella y cuando llegó Eduardo Domínguez también ocupó un lugar en el banco de relevos. En diálogo con Radio Eme 96.3 García contó como viene llevando este parate y además habló de la posición en la cancha en la que más cómodo se siente.

"La primera parte de la cuarentena la pasé en Santa Fe y entrenando bajo las órdenes del preparador físico a través de los celulares. Después nos dieron unos días de vacaciones y ahí aproveché para venirme a Uruguay y ahora estoy entrenando de la misma forma enviando los videos de los trabajos que realizamos. Además acá en Uruguay no hay cuarentena y tenemos todos los espacios como para entrenar de manera normal y eso es un punto a favor", comenzó relatando.

LEER MÁS: Vignatti: "Hay muchos representantes piratas y caranchos"

Consultado por la posición en la que más cómodo se siente, el uruguayo no dudó: "Mi posición natural es de volante central y es donde más me gusta jugar. Es una posición en la cual comencé a jugar desde chico, pero por distintas circunstancias me tocó jugar mucho como marcador central y he tratado de hacerlo de la mejor manera posible. Pero si me dan a elegir prefiero jugar como volante central".

"A Eduardo (Domínguez) lo tuvimos como entrenador la última semana antes de que se pare el fútbol y después tuvimos un par de charlas a través del teléfono y ahora estamos esperando lo que sucederá. Tenemos la incertidumbre de no saber cuando vamos a volver a entrenar", expresó.

Por último el futbolista se refirió a la vuelta a los entrenamientos "Seguramente los doctores y los preparadores físicos sabrán mucho más que yo respecto a la preparación y el tiempo que se requiere para ponerse bien en lo físico. Yo considero que en lo físico entrenamos bastante, si bien no hicimos trabajos de campo junto a los compañeros, la preparación apuntó a lo físico. Creo que el problema se dará cuando entremos en contacto con el balón ya que ahí se va a notar la diferencia", argumentó.