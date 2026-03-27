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Pese al último traspié, Unión no negocia su ADN: insiste y es de los más punzantes del torneo

Aunque cayó en la pasada fecha ante Defensa, Unión se sostiene en el podio de remates del Apertura y los números respaldan la tendencia. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 16:25hs
Pese al último traspié, Unión no negocia su ADN: insiste y es de los más punzantes del torneo

Prensa Unión

Hay equipos que cambian según el resultado y y hay otros que sostienen una idea más allá de cualquier tropiezo. Unión parece haber elegido ese camino, más allá de las dudas y enojo que dejó la actuación pasada en Florencio Varela, donde se cortó la buena racha.

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Los datos revelados por @DataMoroni, no hacen más que confirmar una tendencia: el Tate no especula y va. Después de 11 fechas del Apertura, se mantiene entre los equipos que más rematan al arco. Ni siquiera la caída ante Defensa y Justicia logró alterar esa identidad. Si bien el resultado lo hizo retroceder en la tabla, no modificó su esencia. El equipo de Leonardo Madelón sigue siendo insistente, vertical y decidido.

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Unión, en el podio de los más ofensivos del Apertura

Los números son contundentes: 158 remates al arco lo posicionan como el segundo equipo que más intenta en todo el torneo. Solo River lo supera, con 172. Y el podio lo completa EstudianteS, con 178. Pero más allá de la estadística, hay una lectura más profunda: Unión no depende de un partido o un resultado para definir su identidad. Sabe a qué juega y lo sostiene.

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Unión, en el podio de los que más rematan al arco.

En un fútbol donde muchas veces el contexto obliga a replegarse, el Tate elige lo contrario: atacar, insistir, repetir. Y en esa búsqueda, incluso cuando no gana, deja una marca clara. Ahora el lunes tendrá el debut en la Copa Argentina ante Agropecuario, donde deberá mostrar la misma tendencia para seguir adelante y no pasar sobresaltos.

Unión Apertura Defensa
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