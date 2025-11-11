Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán: ¿solución deportiva o un dolor de cabeza para Colón?

Ezequiel Medrán tiene contrato con Colón por todo el 2026, quiere seguir, pero no hay consenso entre las agrupaciones. ¿Qué podría pasar?

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2025 · 12:01hs
Medrán: ¿solución deportiva o un dolor de cabeza para Colón?

UNO / José Busiemi

El futuro de Ezequiel Medrán en Colón se convirtió en uno de los temas más sensibles en la antesala de las elecciones del próximo 30 de noviembre. El entrenador, que condujo al Sabalero durante la última parte de un segundo semestre cargado de tensiones y reconstrucción, manifestó abiertamente su deseo de continuar, aunque su permanencia dependerá de quién asuma la conducción del club.

Ezequiel Medrán, con la idea fija en Colón

El propio DT lo dejó claro, primero en la conferencia posterior al triunfo ante Defensores Unidos en el Brigadier López, y luego en una entrevista con el periodista Adriel Driussi. “Tengo contrato hasta diciembre de 2026 y ganas de seguir. Pero también quiero escuchar qué proponen las nuevas autoridades. Colón necesita un trabajo serio, coherente y con compromiso total para volver al lugar que merece”, señaló.

LEER MÁS: Elecciones en Colón: los platos son varios, pero el menú siempre es el mismo

Medrán no solo habló de su situación personal, sino también del futuro deportivo. “El trabajo ya empezó —dijo—. Tenemos unos 55 nombres analizados, cinco por puesto. Algunas opciones son posibles, otras no, pero Colón sigue siendo un nombre fuerte en el mercado”. Detrás de esa frase hay planificación, pero también incertidumbre: el entrenador empezó a diseñar un nuevo proyecto sin saber si será él quien lo lidere.

Según pudo saberse, ya se reunió con dos agrupaciones y conversó telefónicamente con otra. Todas mostraron interés en conocer su plan de trabajo, aunque con distintos matices. Hoy, el escenario político marca una línea de corte: si ganan Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham o Carlos Trod, el camino de Medrán tendría continuidad. En cambio, si el triunfo es para José Alonso, el futuro deportivo sería con otro técnico.

Qué pasará si Medrán no está en los planes del nuevo gobierno de Colón

El dilema es tan futbolístico como económico. Si Medrán no forma parte del nuevo proyecto, Colón deberá negociar su salida anticipada, con contrato vigente hasta diciembre de 2026. En medio de una economía golpeada —el club todavía gestiona la inhibición de FIFA por la deuda con Alberto Espínola y debe tres meses de derechos de imagen al plantel—, cualquier rescisión representaría un costo difícil de absorber.

Por eso, lo que a simple vista parece una solución a mano, con un entrenador ya en funciones, conocedor del plantel y del contexto, también puede convertirse en un problema de gestión. Su continuidad depende más de los votos que de los resultados.

El técnico que construyó su reputación en Gimnasia de Mendoza, y que hoy es uno de los nombres más valorados de la categoría, espera una señal política que lo respalde. Mientras tanto, Colón vive una paradoja: tener un DT que quiere quedarse, pero que podría no tener dónde seguir.

LEER MÁS: Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

En ese tablero cruzado entre fútbol y dirigencia, Ezequiel Medrán encarna tanto una oportunidad como un riesgo. Una figura que representa un proyecto, pero que también podría transformarse en un gasto más en un club que todavía busca equilibrio.

El tiempo y las urnas decidirán si Medrán es parte de la reconstrucción o una víctima más de las coyunturas que Colón no logra dejar atrás.

Colón Ezequiel Medrán Medrán
Noticias relacionadas
UNO Santa Fe | José Busiemi

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

colon lo tuvo, pero se le escapo en el final ante hindu club

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

todo listo en colon: estas son las cinco listas que competiran en las elecciones

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

colon inicio la semana con la inhibicion de alberto espinola aun activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Lo último

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Último Momento
El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Jerónimo Dómina, un caso sin cierre todavía en Unión

Jerónimo Dómina, un caso sin cierre todavía en Unión

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"