Uno Santa Fe | Colón | Colón

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

Platense debe cuotas de Leonel Picco, pero está inhibido y su prioridad no es cumplirle a Colón, que contaba con ese dinero para resolver lo de Alberto Espínola

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2025 · 15:38hs
Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

Prensa Platense

Cuando Colón creía tener una salida para cumplir con la deuda que mantiene con Alberto Espínola, apareció un obstáculo inesperado y de peso: Platense. Se transformó en el principal problema financiero, ya que adeuda cuotas por el pase de Leonel Picco, dinero que la dirigencia contaba utilizar para saldar el reclamo del paraguayo.

• LEER MÁS: ¿Espínola endurece su postura con Colón al saber que el Vignattismo irá a las elecciones?

El conflicto se agravó, porque Platense está actualmente inhibido, lo que lo obliga a resolver primero su propia situación antes de poder liberar fondos o cumplir con otros compromisos. En ese contexto, Colón quedó en un segundo orden de prioridades, mientras los plazos corren y la tensión crece.

• LEER MÁS: Colón pone manos a la obra con varias particularidades

Si bien también debe ingresar una de las cuotas de la transferencia de Alan Forneris a Racing, el club contaba primero con el dinero del Calamar, incluso confiando en que la venta de un juvenil podía servirle a Platense para regularizar su deuda y, así, destrabar el pago al Sabalero. Sin embargo, eso hoy luce lejano.

Platense, inhibido y sin chances de cumplirle ahora a Colón

Con horas por delante para evitar una nueva inhibición, la dirigencia de Colón enfrenta un panorama económico muy delicado. En caso de que se concrete la sanción, el club tendrá hasta febrero para cancelar la deuda, aunque con el riesgo de que corran intereses y, sobre todo, de que los refuerzos apuntados duden en llegar por la incertidumbre.

Leonel Picco
Platense está inhibido y no puede cumplirle ya a Colón.

Platense está inhibido y no puede cumplirle ya a Colón.

Así, el problema dejó de ser solo Espínola: ahora, Platense se volvió el gran nudo financiero que complica los planes de un Colón que vive al límite, tanto en lo económico como en lo deportivo y político.

Colón Platense Leonel Picco
Noticias relacionadas
¿espinola endurece su postura con colon al saber que el vignattismo ira a las elecciones?

¿Espínola endurece su postura con Colón al saber que el Vignattismo irá a las elecciones?

¿podra ezequiel medran repetir en colon lo que gesto en gimnasia de mendoza?

¿Podrá Ezequiel Medrán repetir en Colón lo que gestó en Gimnasia de Mendoza?

colon prepara la vuelta al trabajo con medran al frente en medio de un futuro incierto

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

¿por necesidad o conviccion? los pibes de colon que debutaron en la primera nacional

¿Por necesidad o convicción? Los pibes de Colón que debutaron en la Primera Nacional

Lo último

Explosión en una rotisería de barrio San José: Fue un error humano que casi nos cuesta la vida

Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: Si está en condiciones, jugará

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Último Momento
Explosión en una rotisería de barrio San José: Fue un error humano que casi nos cuesta la vida

Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: Si está en condiciones, jugará

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

Ovación
¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

Unión perdió terreno y peligra su lugar en zona de clasificación

Unión perdió terreno y peligra su lugar en zona de clasificación

Colón, atento al nivel que viene mostrando Sanguina en Ameliano

Colón, atento al nivel que viene mostrando Sanguina en Ameliano

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía