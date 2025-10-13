En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

Pulga Rodríguez no tuvo el regreso esperado en Colón entre bajo rendimiento y lesiones, dejando su continuidad en la máxima incertidumbre.

Luis Miguel Rodríguez, uno de los jugadores más determinantes en la historia reciente de Colón , enfrenta un momento de dudas sobre su continuidad en el club.

Su regreso para disputar la parte final de la temporada de la Primera Nacional no estuvo a la altura de lo esperado, tanto por bajo nivel futbolístico como por reiteradas lesiones, además de no ser prioridad para el director técnico Ezequiel Medrán.

Pulga Rodríguez siempre es noticia en los mercados de Colón

Desde el descenso a la Primera Nacional en diciembre de 2023, se hablaba del retorno de Pulga, pero no estuvo en los planes iniciales de Iván Delfino ni de la directiva. Lo mismo ocurrió en el mercado de pases de invierno y, más adelante, en el armado de la temporada 2025, cuando la dirigencia y los DTs del momento prefirieron apostar a otros referentes como Emmanuel Gigliotti.

Finalmente, el club decidió incorporarlo tras la salida de Alan Forneris a Racing, y se le firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, a pocos días de cumplir 41 años. Sin embargo, los resultados no acompañaron: en su regreso al Sabalero, Pulga disputó ocho partidos, fue titular en cinco, ingresó desde el banco en tres y fue reemplazado en tres ocasiones. No convirtió goles y su aporte más destacado fue la asistencia a Federico Jourdan en la victoria ante Almirante Brown en Santa Fe.

Su rol en el equipo fue limitado: no fue titular ante CADU en el último partido del año, no figura entre las prioridades de Medrán, y la situación se complica dado que la continuidad del técnico no está asegurada y dependerá de la nueva dirigencia que asuma tras las elecciones del 30 de noviembre.

Las elecciones, claves para el futuro del Pulga

Además, según trascendió, el propio jugador no se siente cómodo con este nuevo paso por el club, y se estaría planteando analizar la posibilidad de marcharse, aunque por ahora aguardará a lo que ocurra con las elecciones.

La imagen de Pulga Rodríguez en su último partido como local resumió la incertidumbre: evitó a los periodistas y abandonó el estadio por otro sector del club, en una señal clara de que su futuro en Colón para 2026 sigue siendo una incógnita.