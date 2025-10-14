Uno Santa Fe | Unión | Unión

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: "Todavía no caemos"

Camila Luna y Camila Acevedo hablaron con UNO 106.3 sobre el ascenso que logró Unión en el Torneo femenino. "Nos sentimos orgullosas", remarcaron.

14 de octubre 2025 · 11:45hs
La emoción aún no se desvanece en el plantel femenino de Unión, que logró un ascenso histórico a la Primera División del fútbol argentino. Camila Luna y Camila Acevedo, protagonistas de este logro, visitaron los estudios de UNO 106.3 y dialogaron con el programa Mañana UNO, donde compartieron sus sensaciones, recuerdos y expectativas para lo que viene.

Palabra de campeonas

“Todavía nos cuesta creerlo. Es una locura linda para vivirlo”, confesó Luna, recordando los días posteriores a los festejos por el campeonato. Acevedo coincidió: “Estamos en ese momento en el que no caemos que ya estamos jugando en Primera, pero lo disfrutamos mucho junto al equipo”.

LEER MÁS: Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Ambas destacaron la intensidad de los partidos decisivos. “Entramos desde el banco en la final contra Lanús y el primer tiempo lo sufrimos todo, con el corazón en la boca. Pero cuando tocó entrar, aportamos al equipo y logramos sacar adelante el partido”, recordó Acevedo, mientras Luna agregó que la clave fue mantener la cabeza fría y aprovechar los errores del rival.

Las jugadoras también compartieron cómo se preparan para la exigencia que implica disputar la máxima categoría: “Tendremos unas dos semanas de descanso para recuperar energías y pasar tiempo con la familia. Después empezaremos la pretemporada con la cabeza puesta en lo que viene”, explicó Luna.

El balance del año 2025 fue otro tema que ocuparon las futbolistas. “El año pasado tuve que adaptarme mucho, jugaba en un puesto que no era mío, me frustraba. Este año crecí mucho gracias al apoyo de las chicas y del cuerpo técnico”, afirmó Acevedo. Luna destacó momentos clave del torneo, como los partidos contra Estrella del Sur y Dos City, que marcaron el camino hacia el título.

La hora de los agradecimientos

Además, no olvidaron agradecer al equipo detrás del equipo. “El cuerpo técnico, los psicólogos, la nutricionista, toda la estructura nos acompañó y nos enseñó. Y, por supuesto, a nuestras familias que siempre nos bancaron”, señalaron.

LEER MÁS: Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Por último, ambas coincidieron en la importancia de este logro para ellas y para el club: “Ser campeonas y ascender es un orgullo enorme. Todo el sacrificio, los entrenamientos y los momentos difíciles valieron la pena. Ahora a prepararnos para seguir creciendo en Primera”, concluyeron.

Con el ascenso consumado, Unión femenino ya proyecta la nueva temporada, con la ilusión de consolidarse en la élite del fútbol argentino y seguir dejando su huella histórica.

