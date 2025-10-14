Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Colón terminará esta semana de cobrar la primera cuota de Alan Forneris a Racing, dinero que será utilizado para poner al día al plantel profesional.

En medio de un panorama económico ajustado, Colón comenzó a recibir en las últimas horas una inyección de dinero clave para su tesorería. El club percibió la primera cuota que le debe Racing por la transferencia de Alan Forneris, y en los próximos días completará el cobro total del monto, que asciende a una cifra cercana a los 300.000 dólares.

Con ese dinero, la dirigencia rojinegra tiene previsto destinar los fondos al pago de salarios y ponerse al día con el plantel profesional. De esta manera, quedó confirmado que existían deudas salariales con los jugadores, situación que el club intenta resolver de manera progresiva mientras aguarda por otros ingresos pendientes.

El resto de las gestiones que lleva adelante Colón

Sin embargo, la realidad económica sabalera sigue siendo compleja. En paralelo, los dirigentes trabajan contra reloj para gestionar un préstamo bancario a bajo interés, con el objetivo de cancelar la deuda con el paraguayo Alberto Espínola y así evitar una posible inhibición por parte de la FIFA. Según trascendió, Colón ya presentó una propuesta de pago al futbolista, aunque el lateral rechazó el plan de cuotas y exige el abono total del dinero adeudado.

En el entorno del club hay también expectativa por un ingreso mayor: se trata del dinero correspondiente al pase de Leonel Picco a Platense, operación por la cual el club de Vicente López mantendría dos cuotas pendientes de pago. Esa suma, una vez acreditada, permitiría al Sabalero afrontar con mayor tranquilidad sus compromisos económicos inmediatos.

Mientras tanto, el presidente Víctor Godano y su comisión directiva buscan equilibrar las cuentas en un contexto de urgencias financieras y negociaciones abiertas. Los próximos días serán decisivos para saber si Colón logra cumplir con sus obligaciones sin sufrir sanciones, en un cierre de año que se presenta cargado de desafíos dentro y fuera de la cancha.