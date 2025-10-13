Colón pone manos a la obra con varias particularidades

Colón iniciará los trabajos este lunes por la tarde en el Predio 4 de Junio. Ezequiel Medrán tomó una decisión radical sobre la organización del grupo.

Colón comenzará este lunes por la tarde una nueva etapa de entrenamientos en el Predio 4 de Junio, con el regreso de los jugadores tras el cierre de la fase regular del torneo. La actividad estará dirigida por Ezequiel Medrán, aunque la particularidad del día será la división del plantel en tres grupos, de acuerdo con el estatus contractual y deportivo de cada futbolista.

El primer grupo estará conformado por los juveniles que participaron del plantel profesional durante el tramo final del campeonato. Ellos retornarán a la Reserva , bajo las órdenes de Martín Minella , quien continuará su seguimiento y los tendrá en cuenta para los próximos compromisos de la Copa Proyección de la Liga Profesional , asegurando su desarrollo y ritmo competitivo dentro del club.

El segundo grupo lo integrarán los futbolistas cuyos contratos vencen el 31 de diciembre de este año. Estos jugadores realizarán tareas diferenciadas y livianas, ya que la mayoría no renovará para 2026. En este marco, ya se concretó la rescisión de Joel Soñora, mientras que se buscan acuerdos similares con Marcos Díaz, Gonzalo Bettini, Facundo Sánchez y José Barreto, entre otros. En casos puntuales, como los de Federico Jourdan y Christian Bernardi, la continuidad dependerá de la decisión de la nueva Comisión Directiva, que asumirá el 1 de diciembre tras las elecciones del 30 de noviembre.

Los que estarán bajo la órbita de Medrán

Finalmente, el tercer grupo estará integrado por los jugadores con contrato vigente hasta 2026, quienes trabajarán normalmente bajo la tutela de Medrán, preparando la pretemporada y los desafíos deportivos del próximo año.

Más allá de haber manifestado su deseo de continuar, la continuidad de Medrán como entrenador tampoco está garantizada, ya que dependerá de lo que decida la futura dirigencia del club. La jornada del lunes marcará, entonces, el inicio de un proceso de reorganización y planificación en Colón, con la mirada puesta en definir el plantel de cara a 2026 y comenzar a delinear la estructura deportiva del próximo ciclo.