Colón pone manos a la obra con varias particularidades

Colón iniciará los trabajos este lunes por la tarde en el Predio 4 de Junio. Ezequiel Medrán tomó una decisión radical sobre la organización del grupo.

13 de octubre 2025 · 11:35hs
Colón pone manos a la obra con varias particularidades

Colón comenzará este lunes por la tarde una nueva etapa de entrenamientos en el Predio 4 de Junio, con el regreso de los jugadores tras el cierre de la fase regular del torneo. La actividad estará dirigida por Ezequiel Medrán, aunque la particularidad del día será la división del plantel en tres grupos, de acuerdo con el estatus contractual y deportivo de cada futbolista.

Los grupos definidos de Colón en su regreso a los trabajos

El primer grupo estará conformado por los juveniles que participaron del plantel profesional durante el tramo final del campeonato. Ellos retornarán a la Reserva, bajo las órdenes de Martín Minella, quien continuará su seguimiento y los tendrá en cuenta para los próximos compromisos de la Copa Proyección de la Liga Profesional, asegurando su desarrollo y ritmo competitivo dentro del club.

El segundo grupo lo integrarán los futbolistas cuyos contratos vencen el 31 de diciembre de este año. Estos jugadores realizarán tareas diferenciadas y livianas, ya que la mayoría no renovará para 2026. En este marco, ya se concretó la rescisión de Joel Soñora, mientras que se buscan acuerdos similares con Marcos Díaz, Gonzalo Bettini, Facundo Sánchez y José Barreto, entre otros. En casos puntuales, como los de Federico Jourdan y Christian Bernardi, la continuidad dependerá de la decisión de la nueva Comisión Directiva, que asumirá el 1 de diciembre tras las elecciones del 30 de noviembre.

Los que estarán bajo la órbita de Medrán

Finalmente, el tercer grupo estará integrado por los jugadores con contrato vigente hasta 2026, quienes trabajarán normalmente bajo la tutela de Medrán, preparando la pretemporada y los desafíos deportivos del próximo año.

Más allá de haber manifestado su deseo de continuar, la continuidad de Medrán como entrenador tampoco está garantizada, ya que dependerá de lo que decida la futura dirigencia del club. La jornada del lunes marcará, entonces, el inicio de un proceso de reorganización y planificación en Colón, con la mirada puesta en definir el plantel de cara a 2026 y comenzar a delinear la estructura deportiva del próximo ciclo.

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

¿Espínola endurece su postura con Colón al saber que el Vignattismo irá a las elecciones?

Javier Milei: Nos van a salir dólares por las orejas

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

