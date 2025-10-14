De Unión al sueño de enfrentar a Messi: la historia del puertorriqueño Ricky Rivera

Ricky Rivera, goleador de Puerto Rico, será la carta más importante en el amistoso ante la Selección. Cuál es su relación con Unión.

Ricky Rivera jamás olvidará su paso por Santa Fe. El actual goleador histórico de la selección de Puerto Rico, que esta noche enfrentará a la Argentina campeona del mundo, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en las inferiores de Unión , donde comenzó a formarse como delantero y a descubrir la pasión argentina por la pelota.

Desde Miami, donde defiende la camiseta del Miami FC en la segunda división de Estados Unidos, el atacante de 28 años recordó aquella experiencia que marcó su carrera: “Estuve cuatro meses en la categoría 97 de Unión de Santa Fe. Viví en la pensión del club y me encantó el fútbol argentino. Aprendí lo que es vivir el deporte con pasión, con intensidad. Esos meses me convirtieron en otro jugador”, contó en diálogo con Infobae.

Rivera viajó siendo muy joven desde Puerto Rico a la capital santafesina, donde compartió entrenamientos con chicos de su misma edad y se adaptó a un fútbol muy distinto al que se jugaba en su país.

“Venía de una cultura donde el fútbol no era el deporte principal. En Unión entendí lo que significa amar el juego, entrenar fuerte y competir en serio. Los chicos me ayudaron mucho a adaptarme. Fue una experiencia increíble”, recordó.

Tras aquella etapa formativa en el Tatengue, Ricky continuó su camino en España —en el Vilamarxant de Valencia— antes de recalar en Estados Unidos, donde hoy se consolidó como una de las figuras de su selección nacional. Con 18 goles en 32 partidos, es el máximo artillero histórico de Puerto Rico.

El delantero, que compartió vestuario con Sebastián Blanco, Lucas Melano, Matías Romero y Deian Verón, destacó la influencia argentina en su carrera: “Aprendí mucho de ellos. Los argentinos viven el fútbol de una forma única, con furia, intensidad y amor por competir. Creo que eso me quedó desde mis días en Unión”, afirmó.

El sueño de enfrentar a Leo Messi

Esta noche, el destino le da a Rivera una oportunidad soñada: enfrentar a Lionel Messi y la Scaloneta en el estadio del Inter Miami, en lo que será un amistoso histórico para el país caribeño.

“Será el partido más importante de Puerto Rico en su historia. Queremos mostrarle al mundo que también sabemos jugar al fútbol. Argentina es el campeón del mundo, pero queremos competir con orgullo”, aseguró.

Consultado sobre sus deseos personales, el ex Unión no dudó en confesar: “Me encantaría cambiar la camiseta con Messi, aunque sé que será difícil. Si no, con Julián Álvarez. Lo voy a encarar antes del partido, seguro”, dijo entre risas.

Rivera, quien debutó en Primera recién a los 28 años, es hoy una referencia del fútbol puertorriqueño, símbolo de perseverancia y pasión. Y mientras espera por su noche más especial, guarda un cariño particular por el club donde comenzó a escribir su historia: Unión de Santa Fe, el lugar donde, según sus palabras, “aprendió a amar el fútbol como los argentinos”.