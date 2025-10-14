Uno Santa Fe | Unión | Unión

De Unión al sueño de enfrentar a Messi: la historia del puertorriqueño Ricky Rivera

Ricky Rivera, goleador de Puerto Rico, será la carta más importante en el amistoso ante la Selección. Cuál es su relación con Unión.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2025 · 10:25hs
De Unión al sueño de enfrentar a Messi: la historia del puertorriqueño Ricky Rivera

Ricky Rivera jamás olvidará su paso por Santa Fe. El actual goleador histórico de la selección de Puerto Rico, que esta noche enfrentará a la Argentina campeona del mundo, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en las inferiores de Unión, donde comenzó a formarse como delantero y a descubrir la pasión argentina por la pelota.

Cuál es la relación de Ricky Rivera con Unión

Desde Miami, donde defiende la camiseta del Miami FC en la segunda división de Estados Unidos, el atacante de 28 años recordó aquella experiencia que marcó su carrera: “Estuve cuatro meses en la categoría 97 de Unión de Santa Fe. Viví en la pensión del club y me encantó el fútbol argentino. Aprendí lo que es vivir el deporte con pasión, con intensidad. Esos meses me convirtieron en otro jugador”, contó en diálogo con Infobae.

LEER MÁS: Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Rivera viajó siendo muy joven desde Puerto Rico a la capital santafesina, donde compartió entrenamientos con chicos de su misma edad y se adaptó a un fútbol muy distinto al que se jugaba en su país.

“Venía de una cultura donde el fútbol no era el deporte principal. En Unión entendí lo que significa amar el juego, entrenar fuerte y competir en serio. Los chicos me ayudaron mucho a adaptarme. Fue una experiencia increíble”, recordó.

Tras aquella etapa formativa en el Tatengue, Ricky continuó su camino en España —en el Vilamarxant de Valencia— antes de recalar en Estados Unidos, donde hoy se consolidó como una de las figuras de su selección nacional. Con 18 goles en 32 partidos, es el máximo artillero histórico de Puerto Rico.

El delantero, que compartió vestuario con Sebastián Blanco, Lucas Melano, Matías Romero y Deian Verón, destacó la influencia argentina en su carrera: “Aprendí mucho de ellos. Los argentinos viven el fútbol de una forma única, con furia, intensidad y amor por competir. Creo que eso me quedó desde mis días en Unión”, afirmó.

El sueño de enfrentar a Leo Messi

Esta noche, el destino le da a Rivera una oportunidad soñada: enfrentar a Lionel Messi y la Scaloneta en el estadio del Inter Miami, en lo que será un amistoso histórico para el país caribeño.

“Será el partido más importante de Puerto Rico en su historia. Queremos mostrarle al mundo que también sabemos jugar al fútbol. Argentina es el campeón del mundo, pero queremos competir con orgullo”, aseguró.

LEER MÁS: Unión, frente a una decisión histórica: el futuro de Casasol entra en etapa de definiciones

Consultado sobre sus deseos personales, el ex Unión no dudó en confesar: “Me encantaría cambiar la camiseta con Messi, aunque sé que será difícil. Si no, con Julián Álvarez. Lo voy a encarar antes del partido, seguro”, dijo entre risas.

Rivera, quien debutó en Primera recién a los 28 años, es hoy una referencia del fútbol puertorriqueño, símbolo de perseverancia y pasión. Y mientras espera por su noche más especial, guarda un cariño particular por el club donde comenzó a escribir su historia: Unión de Santa Fe, el lugar donde, según sus palabras, “aprendió a amar el fútbol como los argentinos”.

Unión Messi Ricky Rivera
Noticias relacionadas
union volvio a trabajar con la idea fija de levantar cabeza

Unión volvió a trabajar con la idea fija de levantar cabeza

union buscara levantar cabeza ante obera en la liga nacional

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

¿a union le agarraron la mano o perdio su identidad?

¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

union hizo historia: la campana que cambio para siempre al futbol femenino santafesino

Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Lo último

En un 99% creemos que es Palacio, dijo el ministro de Seguridad de Entre Ríos sobre el cuerpo hallado

"En un 99% creemos que es Palacio", dijo el ministro de Seguridad de Entre Ríos sobre el cuerpo hallado

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

Último Momento
En un 99% creemos que es Palacio, dijo el ministro de Seguridad de Entre Ríos sobre el cuerpo hallado

"En un 99% creemos que es Palacio", dijo el ministro de Seguridad de Entre Ríos sobre el cuerpo hallado

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

Ovación
Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: Todavía no caemos de lo que logramos

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: "Todavía no caemos de lo que logramos"

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de Fútbol y un poco más

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de "Fútbol y un poco más"

De Unión al sueño de enfrentar a Messi: la historia del puertorriqueño Ricky Rivera

De Unión al sueño de enfrentar a Messi: la historia del puertorriqueño Ricky Rivera

Ezequiel Medrán: Fue fuerte ver el ascenso de Gimnasia de Mendoza desde afuera

Ezequiel Medrán: "Fue fuerte ver el ascenso de Gimnasia de Mendoza desde afuera"

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos